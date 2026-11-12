Paraná: ante la crecida del río, se centralizarán donaciones en la Iglesia Inmaculada Concepción de María

Esta medida busca evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos, preservar las condiciones de trabajo y no interferir con las tareas de asistencia.

Se establecerá un único punto de acopio en el barrio Puerto Viejo, separado del sector donde trabajan los equipos de Defensa Civil y permanecen las personas evacuadas. Esta medida busca evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos, preservar las condiciones de trabajo y no interferir con las tareas de asistencia.

Ante las distintas iniciativas solidarias que vienen surgiendo de organizaciones e instituciones de la comunidad, la Municipalidad de Paraná acordó con Cáritas y otros actores territoriales un mecanismo de coordinación que permita orientar las donaciones hacia las necesidades prioritarias identificadas en el marco de la emergencia. De esta manera, sin promover una colecta municipal, se busca acompañar y ordenar las acciones impulsadas por la propia comunidad, aprovechando la experiencia y capacidad organizativa de Cáritas para canalizar la recepción y distribución de los elementos donados.

Punto de recepción de donaciones y días

Iglesia Inmaculada Concepción de María - Pasaje Intendente Varisco 3996 (esquina Estrada)

Las donaciones se recibirán los lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas.

Se prevé que el punto de acopio funcione en la capilla del barrio, con la colaboración del grupo Scout de la comunidad en la recepción y clasificación de los elementos, en un trabajo articulado con Cáritas y la Municipalidad de Paraná.

Elementos prioritarios

En esta primera etapa se recibirán principalmente:

* Agua envasada

* Pañales, especialmente en talles extra grandes

* Elementos de limpieza del hogar

* Artículos de higiene personal

* Toallas y otros elementos de cuidado personal

Por el momento no se recibirán donaciones de ropa, dado que no constituyen una necesidad prioritaria. Se busca concentrar los esfuerzos y los espacios de almacenamiento en los elementos efectivamente requeridos.

Coordinación de iniciativas solidarias

Se solicita especialmente a las organizaciones comunitarias, instituciones y grupos de vecinos que deseen impulsar colectas o acciones solidarias que establezcan previamente una comunicación con el Municipio, a fin de conocer las necesidades que se están relevando y orientar sus iniciativas en función de ellas.

Esta coordinación permitirá evitar la superposición de entregas, distribuir mejor los recursos y garantizar que las donaciones lleguen a quienes más las necesitan, sin desalentar las iniciativas solidarias que surjan de la comunidad.

Finalmente, se recuerda que las medidas adoptadas responden a las condiciones actuales de la emergencia y podrán modificarse o ampliarse de acuerdo con su evolución.

La solidaridad es un recurso fundamental en situaciones de emergencia. Organizarla y coordinarla es la mejor manera de multiplicar su impacto y sostenerla en el tiempo.