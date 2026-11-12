Paraná: vecinos de Puerto Sánchez llenan bolsas con arena para frenar el avance del agua

La creciente del río continúa avanzando sobre la costa paranaense y mantiene en alerta a los vecinos de las zonas ribereñas, quienes ya comenzaron a tomar medidas urgentes para proteger sus viviendas. En el histórico barrio de Puerto Sánchez, la situación exige un arduo trabajo físico y a contrarreloj. Específicamente en el tramo final de la calle Del Pescador, los habitantes de la zona se han organizado de manera autogestiva para hacer frente al avance del agua.

La urgencia del momento quedó reflejada en las palabras de Mariana Ríos, vecina del lugar, quien relató la labor comunitaria que están llevando adelante sin descanso. “No estoy con el teléfono encima porque estamos llenando bolsas”, explicó. Ante la amenaza constante de la crecida, los vecinos trabajan codo a codo en el armado de defensas improvisadas para proteger el barrio: “Estamos acá en calle Del Pescador al final, en Puerto Sánchez, con los vecinos llenando bolsas y tratando de contener”, detalló Ríos sobre los esfuerzos para frenar el ingreso del río.

El impacto de esta crecida no se limita únicamente a las viviendas de Puerto Sánchez. A pocos metros de allí, en el tradicional balneario Thompson, el panorama también evidencia la magnitud del fenómeno. El caudal ha avanzado de manera tan significativa sobre la costa que el agua ya ingresó y cubrió por completo el sector de las parrillas, una de las áreas de esparcimiento más concurridas del complejo.

Mientras se aguarda por la asistencia oficial y se monitorea el comportamiento del río en las próximas horas, la solidaridad y el esfuerzo conjunto de los propios vecinos se han convertido, por el momento, en la principal barrera de contención en la ribera de Paraná.

Fuente: Ahora.com