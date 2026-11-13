La creciente también obligó a cerrar el balneario municipal de Valle María

La Municipalidad de Valle María dispuso el cierre preventivo y temporal del Complejo Balneario-Camping Municipal debido al avance de la creciente del río Paraná sobre distintos sectores del predio. Según informó el municipio, el aumento del nivel del agua durante los últimos días provocó anegamientos que impiden el funcionamiento normal de las instalaciones y los servicios.

La decisión busca proteger a vecinos y visitantes, además de preservar los espacios del complejo.

Mientras se mantenga el cierre, no estará permitido el ingreso de personas, vehículos ni embarcaciones. Tampoco podrán realizarse actividades recreativas ni de otro tipo dentro del predio.

Los servicios habituales del balneario y camping permanecerán suspendidos durante ese período.

La reapertura dependerá del nivel del río

El municipio aclaró que la medida es transitoria, pero no estableció una fecha de reapertura. La habilitación del complejo dependerá de la evolución del río y de las condiciones de seguridad y funcionamiento.

La Municipalidad continuará monitoreando la situación e informará cuándo podrá restablecerse el acceso.