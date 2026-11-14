La Sociedad Rural de Villaguay abandona la SRA por los “atropellos institucionales” de la gestión de Pino

Imagen de archivo de la Sociedad Rural de Villaguay que abandonó su lugar en el Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina a raíz “de los atropellos institucionales” en la gestión de Nicolás Pino.

La Sociedad Rural de Villaguay decidió abandonar el Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina (SRA) molesta por lo que consideraron “reiterados atropellos institucionales” ejercidos por la conducción de Nicolás Pino. De ese modo, la entidad base, cerró filas con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Ambas organizaciones de la Mesa de Enlace están sosteniendo desde hace años una sorda pelea por la representatividad gremial de los productores en el interior del país.

Según informó el portal Código Campo, “la comisión directiva de la entidad le comunicó al director del Distrito 7 de la SRA, Mariano Berisso, su decisión de solicitar la baja y desvinculación definitiva del Consejo Federal de la SRA. La determinación obedece a ‘los reiterados atropellos institucionales que las entidades del interior venimos sufriendo de diversas maneras’ por parte de la conducción de Nicolás Pino”.

De esta manera, la Rural de Villaguay siguió los pasos de otra entidad entrerriana, la Sociedad Rural de La Paz, que hace unos días tomó la misma decisión: dejar de lucir una doble camiseta en cuanto a la representación nacional.

En Entre Ríos, una docena de rurales de base cerraron filas en FARER (la confederación provincial que integra CRA) luego de recibir una carta de Pino ofreciendo su intermediación directa en algunas gestiones.

Luego de aquella nota, la Rural de Gualeguaychú se negó a alquilar su predio para una reunión organizada por Pino con el gobernador Rogelio Frigerio, que debió trasladarse a un salón de fiestas. Y se produjeron estas dos deserciones al Consejo Federal de la entidad con sede en Palermo. La única Rural de base que permanece con doble camiseta es la de Feliciano, en el Norte provincial, consignó el portal Bichos de Campo.

En la nota donde confirma su alineamiento con CRA, la Rural de Villaguay hace mención expresa a las causas de tal decisión. “Como muestra clara de este avasallamiento, se han remitido notas directas a distintas sociedades rurales de Entre Ríos, incurriendo en una flagrante intromisión y salteando de manera inconsulta a la propia delegación provincial de la SRA que usted encabeza”, se remarca en la nota dirigida a Berisso, que fue el único dirigente de la oposición a Pino que ganó en su territorio.

La comisión directiva aclaró que la decisión “no busca, bajo ningún punto de vista, alterar ni cortar la excelente relación que mantenemos en el ámbito de la Mesa de Enlace”, tanto a nivel provincial como nacional, y también expresó su valoración por la unidad del sector. El objetivo, enfatizó la SRV, es “dejar establecido un límite respecto del respeto a la institucionalidad”, publicó el portal Bichos de Campo.

En paralelo, y tras su salida del Consejo Federal de la SRA, la Rural de Villaguay mostró su acompañamiento al planteo de CRA en torno al acuerdo UATRE–VISEC, vinculado a la implementación de una constancia de legalidad laboral.

“Resulta fundamental que los productores conozcan y revisen las condiciones que aceptan al adherirse a VISEC, especialmente ante la posibilidad de autorizar visitas de representantes sindicales a establecimientos rurales sin intervención de los organismos públicos competentes. La adhesión voluntaria a una certificación privada no constituye, por sí misma, una obligación legal de permitir inspecciones sindicales autónomas. Toda intervención debe ajustarse al marco normativo vigente y respetar las facultades de las autoridades competentes”, indicaron.

Y añadieron: “Nuestro cuestionamiento no es al control laboral ni a la verificación del cumplimiento de la ley, sino a los mecanismos que puedan exceder las competencias legalmente establecidas”.