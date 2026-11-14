Paraná: por la creciente del río, establecen nuevas condiciones de circulación en la zona del Thompson

Las modificaciones en los accesos y la circulación vehicular en el sector del Thompson son preventivas ante la crecida del río Paraná.

La Municipalidad de Paraná dispuso modificaciones en los accesos y la circulación vehicular en el sector del Thompson, en el marco de las medidas preventivas que lleva adelante el Comité Técnico de Emergencia (CTE) ante la crecida del río Paraná. También permanece restringido el acceso al sector de parrillas y juegos. Solicitan circular con precaución y respetar la señalización.

Al respecto, el coordinador del Comité Técnico de Emergencia y subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó: “Venimos realizando un seguimiento permanente del nivel del río y sus variaciones. En función de los distintos escenarios, adaptamos los usos y la circulación para que se pueda seguir disfrutando del espacio, pero bajo condiciones seguras y sin exponer a las personas a situaciones de riesgo”, publicó el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

En este sentido, se establecieron dos circuitos de circulación vehicular. El primero contempla el ingreso por avenida Ramírez, el desvío por calle Bravard y el acceso por el destacamento policial hasta llegar al estacionamiento. El segundo permite circular por calle Bravard en dirección al Paseo Puerta del Sol, para luego realizar el retorno.

“Con este circuito buscamos mantener la posibilidad de utilizar el espacio, pero es fundamental circular con precaución y a velocidades bajas y controladas, teniendo en cuenta las condiciones actuales del lugar”, señaló Bilbao.

Por otra parte, continúa restringido el acceso al sector de parrillas y juegos del Thompson. Sobre esta medida, el secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduán, indicó que, por razones preventivas, el Municipio trabajó junto a Enersa para suspender el suministro eléctrico en el sector del camping, consignó el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

“Por cuestiones de seguridad, se suspendió el servicio eléctrico, por lo que el sector no se encuentra habilitado. Solicitamos respetar la señalización y las recomendaciones para resguardar la integridad física de todas las personas”, remarcó.

En tanto, la playa permanece habilitada para la recreación, siempre dentro de los límites establecidos por el boyado y respetando las indicaciones de seguridad.