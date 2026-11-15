Crecida del río: Paraná refuerza la asistencia a las familias afectadas y mantiene un operativo permanente

La restricción que se dispuso sobre los miradores de Bajada Grande es para permitir un mejor traslado de los equipos de emergencias y asistencias.

La crecida del río Paraná no solo modifica el paisaje de la capital provincial. También altera la vida cotidiana de numerosas familias que, ante el avance del agua, deben tomar decisiones difíciles: abandonar sus hogares, poner a resguardo sus pertenencias o permanecer en sus viviendas, aun en condiciones de aislamiento, para cuidar aquello que construyeron durante años.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Paraná mantiene un operativo permanente de asistencia y acompañamiento a las personas afectadas, con presencia territorial, atención sanitaria y un trabajo coordinado entre distintas áreas y fuerzas de emergencia.

Hasta ayer sábado, el Municipio había brindado asistencia a 200 familias, según el reporte oficial. Durante la jornada de hoy, otras dos familias debieron autoevacuarse y retirar sus pertenencias de sus viviendas. En ambos casos, uno de los integrantes de cada hogar permaneció en el lugar para custodiar los bienes, una decisión que refleja la difícil situación que atraviesan quienes deben alejarse de sus casas sin poder desligarse de aquello que dejan atrás. En total, son seis las personas involucradas en estas nuevas autoevacuaciones.

El panorama incluye, además, a un adulto mayor que debió ser evacuado con asistencia médica y permanece internado en el hospital San Martín. A esto se suman otras 15 personas alojadas en una carpa de refugio, donde reciben acompañamiento en el marco del dispositivo dispuesto para responder a la emergencia.

Un espacio de asistencia y contención en Bajada Grande

Hace una semana, la Municipalidad instaló preventivamente un punto de encuentro y asistencia en el sector de los miradores de Bajada Grande. Allí funciona un dispositivo permanente que reúne a personal de Protección Civil, Policía, Bomberos y Salud, con el propósito de brindar respuestas ante las distintas necesidades que surgen a medida que avanza la crecida.

El operativo no se limita a la atención de las situaciones de evacuación. También contempla el acompañamiento de las personas afectadas, el seguimiento de las condiciones en las que permanecen las familias y la disponibilidad de recursos para intervenir cuando las circunstancias lo requieren.

En ese contexto, el Municipio dispuso restringir el ingreso vehicular a los miradores, el muelle y el camping de Bajada Grande. La medida apunta a mantener despejados los accesos y garantizar que los móviles de emergencia puedan circular sin obstáculos, facilitando una intervención rápida ante cualquier situación que demande asistencia.

La restricción responde a una necesidad concreta: en un escenario de emergencia hídrica, cada minuto y cada vía de acceso disponible pueden resultar determinantes para llegar a quienes necesitan ayuda.

Un pedido de solidaridad y compromiso comunitario

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, solicitó la colaboración de los vecinos para respetar las restricciones y evitar la circulación por los sectores afectados.

“Le pedimos a los vecinos de la ciudad que tengan la consideración de liberar la zona de los miradores. Entendemos que es un espacio de referencia para la visita y para disfrutar, pero en este momento hay vecinos que la están pasando mal y que están alojados allí por diferentes circunstancias”, expresó.

El funcionario remarcó que mantener los accesos disponibles es indispensable para sostener el trabajo de los equipos que intervienen en la emergencia.

“El equipo de trabajo necesita salir con vehículos y atender de forma inmediata y permanente a quienes atraviesan estas circunstancias. Les pedimos que nos entiendan, nos comprendan y nos acompañen, restringiendo el ingreso a los miradores, al muelle de Bajada Grande y, fundamentalmente, al camping, para que podamos atender y dar contención a las personas alojadas”, señaló.

El pedido pone de manifiesto que la respuesta ante una emergencia de estas características no depende exclusivamente de los recursos municipales y de los organismos de asistencia. También requiere del compromiso de la comunidad para facilitar las tareas de quienes trabajan en el territorio.

Una emergencia que exige presencia y acompañamiento

Mientras el río continúa siendo monitoreado de manera permanente, la Municipalidad sostiene la coordinación entre sus distintas áreas para atender las necesidades de las familias afectadas y anticiparse a nuevas situaciones que puedan surgir.

Detrás de cada evacuación hay una historia, una familia que debe reorganizar su vida y la incertidumbre de no saber cuándo podrá regresar a su hogar. Para quienes permanecen aislados, la preocupación se suma a la dificultad de atravesar días de creciente sin certezas sobre lo que vendrá.

En ese contexto, el despliegue municipal busca garantizar no solo asistencia material y sanitaria, sino también presencia y contención para quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles e incluso embargados por angustias e incertidumbre.

La emergencia hídrica continúa y el desafío es sostener una respuesta organizada, cercana y permanente. Porque cuando el agua avanza sobre los hogares, la solidaridad, la coordinación institucional y la capacidad de acompañar a quienes más lo necesitan se convierten en herramientas fundamentales para atravesar la adversidad.