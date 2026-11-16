La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Concordia, solicitó formalmente a la Municipalidad el otorgamiento de un bono extraordinario de $500 mil para la totalidad de los empleados municipales, sin distinción de la modalidad de contratación o vínculo laboral que mantengan con el Estado local.

El pedido fue dado a conocer por la organización sindical con un comunicado, donde fundamentó la solicitud en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y en las dificultades económicas que, según señaló, atraviesan las familias de los trabajadores municipales.

En ese sentido, desde ATE cuestionaron las recomposiciones salariales dispuestas mediante decretos del Departamento Ejecutivo Municipal, al considerar que los incrementos otorgados se encuentran por debajo de los índices inflacionarios y no permiten recuperar el poder de compra de los ingresos.

La presentación constituye un pedido formal de ATE al Ejecutivo municipal, por lo que el pago del bono todavía no está confirmado y dependerá de la respuesta que brinde la administración local.

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