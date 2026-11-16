El referente de La Libertad Avanza en Paraná, Rubén Gonzalo Rodríguez, presentó oficialmente “Avanza Paraná”, un espacio político que impulsa su precandidatura a intendente de la capital entrerriana para las elecciones municipales de 2027.

Con una propuesta de impronta liberal, el dirigente planteó una agenda centrada en la auditoría de las cuentas públicas, el recorte de la planta política, la reducción de tasas municipales y el alivio fiscal para comerciantes, emprendedores y vecinos.

En un comunicado, se indicó que el proyecto contempla "una transformación estructural a 20 años, con ejes vinculados a la modernización del Estado, la transparencia, la inversión privada y la mejora de los servicios públicos".

Además, “Avanza Paraná” busca consolidar un "armado metropolitano junto a referentes de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda, con el objetivo de construir una propuesta regional de cara a 2027".