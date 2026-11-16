El Municipio de Oro Verde aclaró la situación sobre la investigación de la Secretaría de Ambiente

El Municipio de Oro Verde dio explicaciones acerca de la publicación en el Boletín Oficial del sumario administrativo realizado por la Secretaría de Ambiente de la provincia y la suspensión del ingreso de camiones.

Es necesario aclarar que el sitio de disposición que se identifica en la medida no es el predio de la Planta de Recuperación del Programa GIRSU autorizada para operar por la Secretaría de Ambiente, sino un espacio lindante a las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales ubicado a cuatro kilómetros de la ciudad. Allí, el Municipio dispone las ramas y podas que se recogen con los camiones del frente de los domicilios los días lunes a miércoles, según el esquema semanal de separación.

Las autoridades municipales explicaron que hace un tiempo detectaron que vecinos y algunas empresas comenzaron a llevar residuos a ese lugar sin autorización.

César Clement, intendente de Oro Verde afirmó “es un problema que no desconocíamos. El predio se encuentra abierto porque hace un tiempo sustrajeron el portón de modo que cualquiera puede ingresar sin ser visto. Como Municipio sabemos que fue insuficiente el control de ese espacio y vamos a tomar las medidas necesarias: cerrarlo de manera urgente, reforzar el patrullaje y colocar cámaras de videovigilancia”.

Además, el presidente municipal señaló “nuestros equipos técnicos están contestando a la Secretaría y acatamos la orden que dispusieron”.

“El Municipio no utiliza el predio como un basural a cielo abierto, tenemos un sitio de disposición y una planta de recuperación en funcionamiento hace más de una década. Sí sabemos porque llevamos allí los restos de podas que hay vecinos que comenzaron a arrojar allí sus residuos”.

Acerca de los residuos cloacales explicó “en este predio funcionan las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales construidas en 2013 y reparadas 2021, aprobadas por todos los organismos intervinientes. Vamos a cumplimentar todos los requerimientos como corresponde y tomar las medidas necesarias para regularizar este problema”.