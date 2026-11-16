El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos en Paraná cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por la intendenta Rosario Romero (PJ) y advirtió que la distribución de los recursos municipales “no responde a las principales necesidades de los vecinos”.

Según indicaron los ediles a través de un comunicado enviado a ANÁLISIS, "mientras el gasto en personal aumentará un 34,3%, los fondos destinados a obra pública caerán un 13,4%: pasarán de $51.691 millones a $44.785 millones, lo que representa una reducción del 26,6% si se considera la inflación prevista".

"Así, el gasto en personal pasará a representar el 54,4% del presupuesto, y la obra pública apenas el 15,3%. El presupuesto muestra las prioridades de un gobierno. Y hoy vemos una municipalidad que destina cada vez más recursos a sostener su estructura y menos a resolver los problemas de los barrios. Creemos que hay que revisar esas prioridades y aumentar la inversión en obras públicas”, advirtieron luego.

Más adelante, los concejales señalaron que "esta situación se agrava por el bajo nivel de ejecución de las obras” y remarcaron que "según los datos publicados por el propio municipio, al 30 de septiembre se había ejecutado el 43,8% del presupuesto anual de obra pública, cuando ya había transcurrido el 75% del año". Luego, acotaron que "en el mismo período, el gasto en personal alcanzaba el 70,8% y, a mitad de año, la ejecución de obras era del 24,1%, frente al 46,6% registrado en el mismo período de 2025”.

El bloque también salió al cruce del argumento del Ejecutivo municipal, que atribuye las limitaciones en obra pública a la ausencia de transferencias nacionales y provinciales por más de $30.000 millones. “Dicen que no hay obras porque no llegan fondos, pero al 30 de septiembre tenían más de $30.900 millones de su propio presupuesto de obra sin ejecutar. El problema no es la falta de recursos, es la falta de gestión”, señalaron.

“De acuerdo con la ejecución presupuestaria municipal, en el primer semestre de 2026 el municipio recaudó $116.018 millones y gastó $100.569 millones, con un excedente de $15.450 millones. A su vez, en 2025 obtuvo $9.086 millones de intereses por colocaciones financieras, un monto similar a todo lo recaudado por la Tasa General Inmobiliaria ($10.539 millones). En los primeros seis meses de este año ya cobró $4.000 millones por ese concepto, más de lo que había previsto para todo 2026″, afirmaron desde la oposición.

Finalmente, la bancada adelantó que propondrá revisar la distribución de los recursos para “aumentar las partidas destinadas a obra pública, garantizar que no pierdan frente a la inflación y establecer mecanismos de seguimiento que permitan conocer qué obras se realizarán, en qué barrios y con qué plazos”. Además, solicitará un informe sobre los fondos que el municipio mantiene en colocaciones financieras y propondrá que los intereses que generan se destinen a obras en los barrios.

“Queremos que el presupuesto se traduzca en más obras y soluciones concretas. Los vecinos necesitan una Municipalidad que ponga los recursos donde están los problemas”, concluyeron los concejales de JxER.