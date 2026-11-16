Se inauguró el nuevo Paseo Peyret con una multitudinaria celebración en el Puerto de Colón

La Municipalidad de Colón inauguró este domingo 15 de noviembre el Paseo Peyret, una de las intervenciones de infraestructura urbana más significativas realizadas en la zona portuaria de la ciudad. La celebración reunió a una gran cantidad de vecinos, familias, instituciones y visitantes que participaron de una jornada especial dedicada a la historia, la identidad y la recuperación del espacio público.

El intendente José Luis Walser, acompañado por funcionarios municipales, encabezó el acto inaugural, que tuvo como momentos centrales el corte de cinta junto a niños y niñas de la comunidad y el encendido de la nueva iluminación del paseo.

La propuesta combinó la presentación de las obras de pavimentación articulada y revalorización del entorno del histórico Palacio de Turismo con una programación cultural que evocó los orígenes de la ciudad y celebró el talento de sus artistas.

La actividad se desarrolló frente al río Uruguay, donde el público se acercó con sillones y equipos de mate para compartir una tarde que se extendió hasta la noche, en un espacio renovado que ya forma parte de la vida cotidiana de los colonenses.

Una transformación integral de la zona portuaria

La inauguración marcó la finalización de una nueva etapa del Plan Municipal de Pavimentación, que comprendió la intervención de calle Alejo Peyret, desde Bolívar hasta Gaillard, una cuadra de Gouchón y el entorno del Palacio de Turismo.

Los trabajos incluyeron la colocación de pavimento articulado mediante adoquines, la incorporación de nueva iluminación LED y la recuperación de distintos sectores del espacio público.

Previamente, se ejecutaron obras de infraestructura esenciales, como la adecuación de redes de agua, intervenciones pluviales y mejoras en cordones cuneta, necesarias para consolidar la nueva superficie de circulación.

La transformación permite mejorar las condiciones de accesibilidad, circulación y encuentro en uno de los sectores de mayor valor histórico, turístico y paisajístico de Colón, fortaleciendo su vinculación con el río Uruguay y con el tradicional circuito comercial y gastronómico de la zona.

Walser destacó una inversión de más de 500 millones de pesos con fondos municipales

Durante la inauguración, el intendente José Luis Walser dirigió unas palabras a los presentes, destacando la importancia de recuperar un espacio directamente vinculado con los orígenes de la ciudad.

“Una noche hermosa, un lugar hermoso que además forma parte de nuestra historia. Acá arrancó todo en nuestra ciudad”, expresó el Presidente Municipal, al referirse al significado del antiguo sector portuario y al recuerdo de los primeros habitantes e inmigrantes que llegaron a Colón.

Walser remarcó que la obra forma parte de las intervenciones que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad y puso especial énfasis en el origen de los recursos utilizados para su ejecución.

En ese sentido, afirmó que “los más de 500 millones que esta obra significó vienen del aporte de los vecinos colonenses”, destacando la importancia de la inversión pública financiada a través del presupuesto municipal.

El intendente también valoró la posibilidad de celebrar la finalización de la obra junto a la comunidad, señalando que el nuevo paseo constituye un espacio recuperado para el disfrute de residentes y visitantes.

“Un nuevo lugar para que los colonenses disfruten como lo estamos haciendo esta noche”, manifestó durante su intervención.

“Somos el presente, venimos del pasado”: un homenaje a los orígenes de Colón

Uno de los momentos destacados de la celebración fue la recreación histórica “Somos el presente… Venimos del pasado”, una propuesta artística que recuperó la llegada de los primeros inmigrantes, la relación de la ciudad con su puerto y los valores que acompañaron el crecimiento de la comunidad.

A través de personajes caracterizados con vestimenta de época, representaciones teatrales y escenas vinculadas con la inmigración, el público pudo acercarse a distintos momentos de la historia colonense.

Las colectividades y los participantes de la recreación evocaron a quienes llegaron desde diferentes tierras, trayendo consigo sus costumbres, tradiciones y proyectos de vida, y contribuyeron a la construcción de la identidad local.

La propuesta contó con la participación de integrantes del grupo de recreación histórica Infantería Urquiza y el acompañamiento musical del acordeonista Gerardo “Gera” Bourlot, quien aportó sonidos tradicionales vinculados con la herencia cultural de la región.

La jornada también incluyó intervenciones de estatuas vivientes, representaciones de personajes históricos y expresiones artísticas que vincularon el pasado con el presente de la ciudad.

Un reconocimiento a Alejo Peyret en el bicentenario de su nacimiento

La inauguración tuvo además un significado especial al desarrollarse durante el año del bicentenario del nacimiento de Alejo Peyret (1826-2026), figura fundamental para el desarrollo institucional, cultural y social de Colón y de la región.

El intelectual francés, quien fuera administrador de la Colonia San José y primer presidente municipal de Colón, constituye uno de los principales referentes históricos de la comunidad.

En este contexto, el renovado paseo que lleva su nombre se integra a las acciones de recuperación patrimonial y conmemoración histórica impulsadas por la Municipalidad durante 2026.

La celebración permitió recordar el papel del puerto como punto de llegada, intercambio y encuentro de distintas generaciones, recuperando las raíces que dieron origen a la comunidad colonense.

La música y el arte acompañaron una noche de celebración popular

La programación cultural contó con la participación de Coral Río Uruguay, dirigido por Lionel Policastro, que ofreció una presentación musical en el entorno del río y acompañó el recorrido por la memoria histórica de la ciudad.

Además, la celebración incluyó un espectáculo colectivo de músicos colonenses, con diferentes estilos y propuestas que convocaron al público a disfrutar de una noche de música en vivo.

Artistas de la ciudad compartieron el escenario, mientras vecinos y familias acompañaron las actuaciones con aplausos, canciones y bailes, transformando el renovado espacio portuario en un punto de encuentro comunitario.

La programación permitió integrar diferentes expresiones culturales y generaciones, destacando el valor de los artistas locales en las celebraciones que forman parte de la identidad de Colón.

Una nueva obra que se incorpora a la transformación urbana de Colón

La inauguración del Paseo Peyret se suma a las intervenciones que el Municipio desarrolla en distintos sectores de la ciudad, entre ellas la transformación del Paseo Comercial y Cultural a Cielo Abierto de calle 12 de Abril, la revalorización integral de Plaza Washington y las obras de infraestructura vial e hidráulica en diferentes barrios.

Estas acciones forman parte de una planificación destinada a mejorar la infraestructura urbana, recuperar espacios públicos y fortalecer los servicios y atractivos de la ciudad.

El nuevo paseo constituye además una mejora para la experiencia turística de Colón, al jerarquizar uno de sus principales sectores históricos y generar nuevas condiciones para caminar, permanecer y disfrutar del paisaje del río Uruguay.

La celebración finalizó con música y un importante acompañamiento del público, en una noche que combinó la inauguración de una obra pública con el reconocimiento a las generaciones que construyeron la historia de Colón.

Con el Paseo Peyret inaugurado, la ciudad recupera un espacio de encuentro que conecta su pasado con el presente y se proyecta hacia el futuro, incorporando infraestructura y poniendo en valor su patrimonio histórico y cultural.