Suspendieron un basural de Oro Verde e investigan al municipio por irregularidades

El Gobierno de Entre Ríos ordenó suspender de manera inmediata el ingreso y egreso de camiones con residuos a un predio de Oro Verde, luego de detectar irregularidades en su funcionamiento. Además, abrió un sumario administrativo contra la Municipalidad por operar un sitio de disposición final que no estaba declarado ni autorizado ante las autoridades ambientales.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Ambiente mediante una Resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia. La disposición establece que la suspensión se mantendrá hasta que se regularice la situación ambiental y concluya el procedimiento administrativo.

Según informó Ahora, una inspección realizada el 16 de junio de 2026 detectó la acumulación de residuos de poda, escombros y otros materiales voluminosos mezclados con basura domiciliaria. También encontraron neumáticos fuera de uso, chatarra, envases de pintura y restos de poda, además de personas que realizaban tareas informales de recolección.

Los inspectores observaron que los camiones del propio municipio descargaban residuos en el lugar, que funcionaba como un basural a cielo abierto. El predio está ubicado a unos cuatro kilómetros de la Municipalidad y unos 1.500 metros de lugares poblados en el éjido de la ciudad. Está al oeste de la ciudad por un camino que continúa al finalizar avenida Los Chañares.

Según la Resolución de Ambiente, el sitio tenía además sectores con agua acumulada y residuos, en zonas que presentarían características de antiguas excavaciones para la extracción de arenas.

Otro de los puntos señalados por la Provincia fue la cercanía de dos lagunas con líquido en su interior, que fueron consideradas presumiblemente cloacales. La resolución advierte que no se acreditaron condiciones de tratamiento ni aislamiento de esos sectores.

La Secretaría de Ambiente indicó que, después de la inspección, elaboró un Informe Técnico y notificó al municipio el 24 de julio de 2026. En esa oportunidad le otorgó diez días para responder a los requerimientos y presentar la documentación correspondiente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones.

Sin embargo, según las actuaciones administrativas, la Municipalidad de Oro Verde no presentó ninguna respuesta dentro del plazo establecido.

Ante esa situación, la Provincia consideró que existía un “incumplimiento grave y continuado de la normativa ambiental”. También advirtió sobre el riesgo de contaminación de los recursos hídricos subterráneos, el suelo y la salud de los vecinos.

La resolución encuadra las irregularidades en la Ley provincial 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y su decreto reglamentario, además de otras normas ambientales nacionales y provinciales.

Además de suspender el ingreso de residuos al predio, la Secretaría de Ambiente ordenó la apertura de un sumario administrativo contra el municipio. La Municipalidad tendrá diez días hábiles administrativos, contados desde la notificación, para presentar un descargo por escrito y ofrecer pruebas.

El procedimiento puede derivar en multas, clausura de las instalaciones o el cese definitivo de las actividades, de acuerdo con las sanciones previstas en la legislación provincial.

La Provincia advirtió que, si el municipio desobedece la suspensión y continúa ingresando o descargando residuos, podrá solicitar la intervención de la fuerza pública y formular las denuncias penales correspondientes.

La medida fue firmada por la secretaria de Ambiente, Rosa Mirta Hojman, y tiene carácter preventivo y transitorio. Por el momento, no se impuso una multa económica ni se dispuso una clausura definitiva.

Antecedentes en otros municipios

La intervención sobre Oro Verde se suma a otros conflictos por basurales en Entre Ríos. En noviembre, la Provincia multó a Sauce de Luna con $16,2 millones por irregularidades en su predio de disposición final; en Pueblo Brugo ordenó suspender definitivamente el ingreso de residuos a un sitio no habilitado, mientras que en Bovril hubo un fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordenó cerrar y relocalizar el basural municipal. También existen actuaciones e intimaciones en Colón, Pronunciamiento y Villa Paranacito.