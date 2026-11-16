Vecinos de Bajada Grande contaron cómo atraviesan la inundación y pidieron colaboración

Vecinos que debieron abandonar sus casas en Bajada Grande, producto de la inundación, contaron cómo están atravesando los días. En diálogo con el móvil de Radio Plaza, pidieron solidaridad a los paranaenses.

Brenda es una mujer embarazada de mellizas y tiene dos hijas más de 10 y 7 años. Contó que debió abandonar su casa el domingo, y que su pareja quedó allí, con el agua a la rodilla, cuidando el lugar. “El domingo estábamos lo más normal en mi casa. Vivo cerca de la orilla. El agua todavía no había llegado. Hoy por hoy da a la rodilla. Nos avisaron que teníamos que evacuar. Nos fueron a buscar de Defensa Civil. Se inundó todo. ¿Sabés la cantidad de gente que vi tan mal? Tengo dos nenas, una de 10 y una de 7, y estoy embarazada de mellizas. Estamos esperando a ver qué dice la naturaleza”, relató.

La mujer contó que no perdió todo lo que tenía dentro de la casa. “Alcanzamos a sacar la heladera, la cama y ropa. Sacamos ese mismo día que nos dijeron que teníamos que evacuar. Mi marido se quedó en la casa. Allá quedó la cocina, ventiladores. Pero mi marido no se quiere ir porque se roban todo ahí. Hace poquito cambiamos el techo y construimos el baño. Y si nos llegan a robar para mí es una pérdida”.

Contó que muchas familias están pasando situaciones similares. “En la carpa donde estoy hay 5 chicos, hay otra mujer embarazada, una señora mayor, el abuelo está con nosotros. Es feo ver cómo todo se arruina, como se lo lleva el agua. Yo no caía, decía ‘es agua’. Pero cuando empecé a ver toda la movilización, me partió el alma y ver mi casa como estaba, peor. Mi casa se mueve, y eso que es de material. Pasan las lanchas y la casa se mueve. Las lanchas pasan muy cerca de donde estaba la calle y las olas pegan contra las casa y hay muchas casas que son ranchitos de chapa. Gracias a Dios mi casa es de material, pero está construida hace 30 años atrás y no sé si está bien hecha, con hierros y son sólo ladrillos. Si el río sigue subiendo, mi pareja que está ahí se va a tener que ir. Pero él no quiere, quiere cuidar sus cosas. Quiere quedarse a cuidar. La casa es nuestra, no queremos que nos roben nada.





43 familias autoevacuadas en la zona

Cecilia, agente de la Policía de Entre Ríos que está prestando servicio en el lugar, señaló: “La cantidad de evacuados aquí son 15 personas: 8 adultos y 7 niños. Los hombres están en carpas separadas de mujeres y niños. Y las familias autoevacuadas ya son 43 en la zona. Defensa Civil está asistiendo, llevando agua, alimentos y medicamentos dos o tres veces al día. Son varias personas, la mayoría hombres que se quedaron en sus domicilios”.

La agente policial dijo que, hasta el momento, no se registraron denuncias formales de robo. “Sí nos avisaron que se ven personas a caballo recorriendo, en la zona de Ameghino al final. Ahí se quedaron varones cuidando sus domicilios y casas de vecinos también”. Agregó que 2la mayoría de los autoevacuados se llevaron todas sus pertenencias, muchos están en domicilios de vecinos o armaron carpas donde todavía no llegó el agua. Pero hasta el momento no hay denuncia en ninguna de las dos comisarías de la zona, la Quinta y la Décimo Primera”.

Describió que en algunas zonas, el agua ya alcanzó el techo de las casas. “En la zona de lo que se conoce como ‘Punta del Mono’, en la salida cloacal. Es Ameghino al final. En los Miradores de Bajada todavía hay sectores donde se puede acceder con los vehículos policiales que están recorriendo. Las calles bajo agua se complica para acceder en vehículo, los botes inflables se pinchan entonces es con canoa”.

Voluntarios

Guadalupe y su padre fueron a colaborar al lugar. Relataron que sienten satisfacción prestando servicio. “Creo que Dios nos ayudó mucho. Traje un cochecito que era de mi hija que estuvo a punto de morirse y la pasé mal, son obsequios, regalos que recibí y es el momento de donarlos a la gente que lo necesita. Así que acá estamos. Trajimos un cochecito y una cuna. Ya pedimos ropa, pañales y juguetes para poder seguir ayudando a la gente que está acá”.

“Queremos ayudar con lo que podamos. Soy pobre, jubilado, pero me gusta ayudar. Es en lo que pensamos ahora. Hacemos lo que podemos”, agregó el señor.