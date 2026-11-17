La Secretaría de Transporte de Entre Ríos dispuso, mediante una resolución, iniciar las gestiones para modificar la tarifa plana de los servicios de colectivos de ERSA Urbano que operan en Paraná y localidades del área metropolitana.

La disposición contempla actualizar a $2.000 la tarifa plana del boleto y comprende a los usuarios de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Villa Fontana y Sauce Montrull que utilizan los servicios de transporte público autorizados por la Secretaría de Transporte provincial.

El artículo primero de la normativa a la que accedió Elonce establece: "Disponer que a partir de la fecha se deberán iniciar las gestiones para la modificación del cuadro tarifario", fijando el valor de la tarifa plana en $2.000.

Actualmente el boleto tiene un costo de $1.852,60 para lo que se denomina área metropolitana.

Los fundamentos de la actualización tarifaria

En los considerandos, la Secretaría de Transporte explica que, tras la implementación de la tarifa única para los servicios urbanos y suburbanos de Paraná y los municipios colindantes, surgió la necesidad de ajustar el sistema tarifario y los aportes de cada ciudad a los costos de prestación.

Asimismo, indica que la División Contabilidad y Recursos realiza un seguimiento permanente de las variaciones de precios de los principales insumos que inciden en los costos de las empresas prestatarias del servicio.

En ese sentido, la resolución señala que, desde la última actualización tarifaria, se registraron incrementos proporcionales en combustibles, neumáticos y salarios, considerados entre los principales componentes de los costos operativos.

La Secretaría también fundamentó la decisión en las facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 8.897 y las disposiciones reglamentarias que regulan el transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial.

El artículo segundo de la resolución, firmada por el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Daniel Steren, establece que ERSA Urbano S.A. deberá cumplir los plazos administrativos fijados por la Secretaría de Transporte provincial y los organismos nacionales que intervienen en la adecuación tarifaria.

Finalmente, el texto aclara que la modificación tarifaria no representa un incremento de los subsidios de carácter provincial.