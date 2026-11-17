El intendente de Oro Verde, César Clement, consideró que la suspensión del ingreso de residuos a un predio municipal, ordenada por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, es una represalia por la negativa de la localidad a instalar el Parque Ambiental del Gran Paraná. Consultado sobre si sentía la medida como un castigo, fue terminante: “Totalmente, totalmente”.

Según el jefe comunal, los controles provinciales comenzaron después de ese rechazo. “Esto ha generado el control de Provincia, que es un control que se ha dado después de que le dije no al basural a cielo abierto, al parque ambiental de la localidad de Paraná, junto con todos los vecinos”, sostuvo.

Clement dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, luego de que la Provincia ordenara suspender el ingreso y egreso de camiones con residuos al predio e iniciara un sumario administrativo al municipio.

“Muy exhaustivo el control hacia Oro Verde”

El intendente aclaró que no cuestiona los controles en sí, sino lo que considera un trato diferencial. “Hay contaminación en toda la provincia y está bien que lo controlen, me parece espectacular que se vaya por ese lado, pero me parece que también es muy exhaustivo el control hacia Oro Verde”, planteó.

Y vinculó directamente las inspecciones con la movilización vecinal contra el Parque Ambiental: “Los controles se dieron automáticamente cuando se hizo la marcha con los vecinos y demás. Salieron a controlar precisamente ese lugar; nunca nos han visitado ni han controlado lo que es la planta de reciclado”.

Oro Verde formó parte del consorcio regional para el tratamiento de residuos del Gran Paraná, pero en mayo se retiró tras el rechazo de los vecinos a que el predio se instalara en la localidad. “Ya no somos parte de ese consorcio, debido a que escuchamos la voz popular de la gente, que también pretendía que salga del consorcio. Tomamos la decisión de salir y de potenciar nuestro programa de separación de residuos”, recordó.

“No es un basural a cielo abierto”

Clement negó que el municipio opere un basural. “Creo que se ha malinterpretado o mal informado. No es un basural a cielo abierto lo que tenemos; nosotros tenemos una planta de reciclado que trabaja hace más de 13 años”, afirmó.

Según su versión, el predio cuestionado es un sector lindero a las lagunas de tratamiento cloacal donde el municipio acopiaba ramas y restos de poda. El problema, explicó, es que el lugar quedó abierto y vecinos de la zona y de otras localidades empezaron a arrojar basura. “En su momento teníamos un portón, ese portón se lo robaron, quedó abierto y se aprovecha un montón de vecinos, no solamente de acá, de otros lugares, que van y arrojan residuos”, relató.

El intendente admitió fallas en el control. “Nosotros nos responsabilizamos sobre la falta de control. Realmente no tenemos una disposición de 24 horas para poder controlar, y eso ha generado que a veces, los fines de semana, te encuentres con un montón de vehículos que están tirando residuos. Tenemos actas, tenemos informes de la Policía”, señaló.

Según Clement, el municipio acató la orden de inmediato. “No estamos hablando de hectáreas, estamos hablando de metros donde tiramos lo que produce de ramas Oro Verde. Se cerró y ya queda solucionado”, aseguró.

Qué dice la Provincia

La resolución de la Secretaría de Ambiente, firmada por su titular, Rosa Mirta Hojman, y publicada en el Boletín Oficial, describe un panorama distinto. Según el informe técnico de la inspección realizada el 16 de junio, en el predio se detectó acumulación de restos de poda, escombros y materiales voluminosos mezclados con basura domiciliaria, además de neumáticos, chatarra y envases de pintura.

La inspección también constató la descarga de residuos por parte de camiones municipales, personas haciendo recolección informal y dos lagunas con líquido presumiblemente cloacal, sin condiciones acreditadas de tratamiento ni aislamiento. La Provincia habló de un “incumplimiento grave y continuado de la normativa ambiental”.

El municipio fue notificado del informe el 24 de julio y, según las actuaciones, no respondió en el plazo de diez días. La suspensión es preventiva y se mantendrá hasta que se regularice la situación. El sumario abierto podría derivar en multas, la clausura o el cese definitivo de actividades, y Oro Verde tiene diez días hábiles para presentar su descargo.