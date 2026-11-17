El intendente de Villa Urquiza y precandidato a intendente de Paraná, Manuel Tennen, relativizó que el secretario de Modernización provincial, Emanuel Gainza, sea el postulante natural del oficialismo para la capital entrerriana. “No sé de dónde sacó que es el candidato natural. Ni siquiera Emanuel lo ha dicho con claridad”, respondió ante la consulta.

El dirigente radical, que ratificó su precandidatura dentro de Juntos por Entre Ríos, reclamó reglas de juego claras para la selección de candidatos y anticipó su lectura sobre el futuro de las primarias: “No soy ingenuo, probablemente se suspendan, no se eliminen”.

Tennen dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, donde también se refirió al impacto de la crecida del río Paraná en Villa Urquiza y a las perspectivas para la temporada de verano.

“Una campaña respetuosa, sin insultos”

Tennen confirmó que su precandidatura sigue firme. “Lo venimos confirmando cada semana, en cada reunión, en cada actividad”, dijo. Por ahora, explicó, se reúne con referentes barriales y recorre comercios: “El pequeño comerciante es el que está en el día a día, el que sabe cuál es el impulso de la microeconomía”.

Anticipó además el tono que buscará darle a la competencia interna: “Vamos a hacer una campaña totalmente, absolutamente respetuosa, sin insultos, transparente, sin recurrir al miedo para ningún candidato, sean de los nuestros o de otras fuerzas políticas que integran Juntos por Entre Ríos, basada en propuestas: cómo resolver los problemas del agua, la cuestión de las calles, cómo se soluciona el tránsito en Paraná”.

También dejó una crítica a la política de redes: “Si vos no caminás y solamente te limitás a conseguir un equipo de prensa y filmaciones y reels… Tenés que ir al territorio, pero al territorio profundo”.

Intendente de una ciudad, candidato en otra

Consultado sobre el ruido que puede generar que un intendente de una localidad se postule para conducir otra, Tennen defendió su experiencia como un activo. “La experiencia, el conocimiento del manejo y de la administración de los recursos públicos de un municipio es fundamental”, afirmó.

“Estos casi 8 años que estoy gestionando la administración de este municipio te permiten tener un panorama absolutamente amplio y un gran conocimiento sobre los servicios que hay que mantener y cuáles son los que sí hay que reforzar, tanto en recursos humanos como en maquinaria y tecnología”, agregó.

PASO, encuestas y La Libertad Avanza

Sobre el método de selección de candidatos, recordó que las primarias siguen vigentes en la provincia y que los proyectos para modificarlas aún no tienen tratamiento legislativo. Si finalmente se suspenden, dijo, el frente deberá definir otra herramienta: “Una de las tantas herramientas será un sondeo de opinión, alguna encuesta, pero también ver la capacidad y la llegada que tiene el candidato y la aceptación o no en el vecino”.

También se refirió a la posibilidad de que La Libertad Avanza presente su propio candidato en Paraná, como el concejal Rodríguez Paulín. “El proceso electoral de 2025 no va a ser el mismo, y no es la misma oferta electoral de candidaturas para 2027”, planteó. Y advirtió que, si los libertarios integran el frente, deberán someterse a las mismas condiciones: “Ahí nos debemos todos a llevar adelante las mismas reglas de juego”.

La crecida en Villa Urquiza: sin playa, pero sin familias en riesgo

En su rol de intendente, Tennen describió el impacto de la crecida del río Paraná en la localidad. “Todo lo que es sector playa ya se ha cubierto de agua, está al borde de la pasarela, del camino de la vereda que tenemos al borde de la calle”, explicó. Hacia el sur, en dirección al arroyo Las Conchas, el agua ya cubrió la zona más baja, donde está la rotonda del camino costero.

El camping, en cambio, todavía no corre riesgo. “Tenemos todo el sector alto, como siempre lo hemos dicho; no corre ningún peligro por ahora, salvo que llegue a crecer un metro más”, señaló. “No estamos todavía en proceso de alerta, por decirlo de alguna manera”.

Sin embargo, advirtió que el panorama podría complicarse si se cumplen los pronósticos para diciembre y enero: “Podemos llegar a tener un problema en las calles de abajo”.

El intendente remarcó que no hay familias en peligro. “Nosotros no tenemos, por suerte y gracias a Dios, familias en la costa. En la orilla del río, en lo que comprende el ejido de Villa Urquiza, no tenemos viviendas precarias que corran peligro, porque directamente no las tenemos”, afirmó. Según explicó, el municipio evitó que se formaran asentamientos en esa zona, donde además no hay servicios públicos.

Un verano sin playa

El principal impacto será sobre el turismo. “Si sigue con este comportamiento, veremos en diciembre cómo estamos, pero seguramente, si está así, no vamos a tener playa, lamentablemente”, admitió. El camping, en cambio, podrá funcionar casi en su totalidad.

Por eso, el municipio busca alternativas para turistas y vecinos. “La idea es complementarlo con los juegos acuáticos de María Grande, hacer convenios con las termas, con alguna localidad vecina, o con algunas instituciones que tengan piletas en la zona”, adelantó.

Recomendaciones para quienes visiten la costa

Tennen pidió extremar los cuidados a quienes se acerquen a la costa. Recordó que, al no estar habilitada la playa, no hay guardavidas ni servicios municipales, y que por seguridad se cortó la luz de las columnas de alumbrado que quedaron bajo el agua.

También advirtió sobre la presencia de animales arrastrados por la crecida. “Al crecer el río vienen esos camalotes y vienen muchos animales, víboras concretamente”, alertó.

Y pidió precaución especialmente a quienes no conocen la zona: “Hay que tener cuidado porque puede haber un tronco, una rama abajo del agua”.