El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Concordia, Francisco Azcue, mantuvieron una reunión de trabajo en Casa de Gobierno. Evaluaron los protocolos ante el fenómeno de El Niño y avanzaron en proyectos de infraestructura, desarrollo humano y producción para la ciudad.

Durante el encuentro, las autoridades repasaron el esquema de respuesta frente a la situación de emergencia generada por el fenómeno de El Niño. "La labor conjunta busca optimizar recursos y aceitar los protocolos de actuación ante diversos episodios meteorológicos que afectan a la región, incluyendo tanto las crecidas del río como tormentas de fuerte intensidad", se indicó en un parte de prensa. De la reunión participó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

Sobre el abordaje de la emergencia, Azcue destacó el seguimiento diario con el Ejecutivo provincial. "Repasamos cuestiones que tienen que ver con la situación de emergencia. Yo siempre le voy reportando al gobernador y él está muy sobre el tema, aceitando todos los protocolos y los recursos que necesitamos para dar respuesta al fenómeno de El Niño, que no es solamente la crecida del río, sino distintos episodios que lamentablemente ocurren como tormentas fuertes y demás", remarcó.

Obras de infraestructura

Además de los temas de contingencia climática, los funcionarios repasaron los proyectos de infraestructura y desarrollo que la provincia ejecuta y proyecta en el municipio de Concordia. Entre las principales obras públicas analizadas se encuentra la mejora del sistema de saneamiento y la intervención en edificios de salud y educación.

Al detallar las gestiones ante organismos provinciales como la Comisión Administradora del Fondo Especial del Salto Grande (Cafesg), el intendente precisó que se está por licitar "una obra importante de cloacas" y agregó que "el gobierno está interviniendo en varias escuelas y hospitales".

El presidente municipal explicó que estos encuentros "forman parte de una dinámica de trabajo cotidiana que se despliega de manera alterna tanto en Concordia -durante las recurrentes recorridas del gobernador por el territorio provincial- como en Casa de Gobierno".

"La agenda común abarca áreas clave de desarrollo humano, desarrollo productivo y obras públicas. Esto requiere trabajo cotidiano, permanente y es importante hacerlo de esta manera. Somos parte del mismo equipo de una gestión que está liderada por el gobernador Frigerio", concluyó Azcué.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos