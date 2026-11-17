En un campo del departamento San Salvador fue descubierta una urna funeraria con una placa que menciona al caudillo, primer jefe de la Comandancia de Villaguay. Los restos quedarán bajo custodia de la Jefatura Departamental de Policía, según informaron fuentes oficiales de la Municipalidad de Villaguay.

La leyenda en la urna dice textualmente: “Crispín Velázquez aquí descansan los restos que falleció el 29 de abril de 1862 a los 70 años. Su esposa e hijos le dedican este humilde recuerdo Q.E.P.D.”

En la tarde de este lunes 16 de noviembre, una comisión encabezada por el intendente Adrián Fuertes; el lic. Roberto Romani y el Dr. Miguel Ángel Federik, integrantes de la Comisión de Reivindicación Histórica del Brigadier General Crispín Velázquez, fueron recibidos por Eduardo Marsó, propietario de un establecimiento rural del Distrito 5° del departamento San Salvador, donde se encuentra el denominado “Cementerio de los Benítez”, lugar donde se encontraron las ruinas del único panteón del lugar, dentro del cual se halló la urna funeraria de referencia.

La comitiva se dirigió al lugar junto con el secretario de Cultura, Gobierno y Educación, Dr. Florencio Montiel, integrantes de las direcciones de Cultura y de Prensa y Comunicación, y trabajadores del establecimiento, y constató el hallazgo.

Se retiraron los que, en principio, serían los restos mortales del gran caudillo del centro entrerriano, los que quedarán bajo custodia en la Jefatura Departamental de Policía de Villaguay hasta que se construya un espacio adecuado para su eterno descanso.

El descubrimiento tiene un valor especial para la historia de la ciudad, la provincia y la región, toda vez que Crespín Velázquez fue uno de los principales jefes de caballería y el hombre de mayor confianza del general Justo José de Urquiza en el centro de Entre Ríos.

A lo largo de su carrera militar, comandó tropas provinciales en campañas decisivas, aseguró la retaguardia entrerriana durante la caída de Rosas y alcanzó el grado de Brigadier General.

Además, Velázquez fue el primer jefe de la Comandancia de Villaguay y su figura ha sido objeto de estudio de investigadores locales, como la historiadora Manuela Chiesa de Mammana, autora de “Una época para Crispín. Historia y selección de documentos”.

La Comisión de Reivindicación Histórica de la figura del Brigadier General Crispín Velázquez, integrada por el Lic. Roberto Romani, el Ing. Ing. Elbio Woeffray, el Dr. Miguel Federik y el Profesor Ricardo Moreyra continuará trabajando para recuperar su memoria y su legado para Villaguay y la provincia.