El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, brindó un panorama de la situación en la zona ribereña tras el temporal de lluvia y viento que se desató en la noche del lunes.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ríos informó que “estamos con algún inconveniente producto de la lluvia y la tormenta de ayer, en estos momentos se está llevando a cabo la evacuación de dos personas, una persona que lamentablemente por el viento había quedado muy complicada, los equipos la fueron a asistir y entiendo que en un ratito la estarán trayendo para lo que es el punto de encuentro en Bajada Grande”.

“Yo particularmente con un equipo importante de trabajadores municipales me encuentro en Puerto Sánchez, acá vamos a desplegar un terraplén importante para ver si podemos contener, hasta ahora lo venimos conteniendo, pero nos preocupa si esto sigue lloviendo y se van rompiendo las bolsas y el terraplén, así que vamos a reforzar durante la mañana, y a monitorear lo que es la zona alta en La Toma y Arenales”, relató.

Sobre el número de evacuados, especificó que “asistimos a 143, 150 familias. Lo que no podemos determinar es aquella persona o familias que por decisión propia se fueron; sí de los que han pedido auxilio, ya sea con camiones, ya sea alimentarios, o de otra manera al Estado Municipal. Ayer teníamos 17 personas alojadas en lo que es la carpa, a partir de un problema que tuvieron los chicos producto de los golpes de calor, tuvimos que trasladarlo a la comisión vecinal para que estén más cómodos, se trasladó ahí a una mamá con cinco chicos, más la abuela y un adulto mayor, y la chica que está embarazada de 29 semanas de gestación quedó internada en el hospital San Roque”.

“Ahora se fueron a buscar a dos personas; uno es un adulto mayor que había quedado bastante complicado, salió el equipo de rescate a buscarlo y no tengo datos precisos sobre ese tema porque cuando lleguen a la costa veremos qué hacer, cómo está la situación”.

Consultado por los pronósticos que se conocen sobre la altura del río, apuntó que “los pronósticos que tenemos es que el río va a seguir creciendo, más allá de que se mantiene estacionario en algunos puntos al norte de la ciudad de Paraná, de acuerdo a lo que nos dicen los técnicos el río va a seguir creciendo. Y nos preocupa sobremanera, lo ha sucedido anoche quizás no se tuvo en cuenta porque fue después de las 22.30, pero fue una tormenta muy grande con un viento muy fuerte y esto lo que hace es que al golpear el oleaje sobre las contenciones las va rompiendo”.

Por eso, adelantó que “en la zona de calle Ameghino hacia el final, vamos a ir chequeando durante el día el tema de las personas aisladas, pero ya tenemos dos personas que han pedido ser evacuadas”.

En este marco, sostuvo que “contamos con el acompañamiento de todas las estructuras municipales a medida que vamos necesitando. Hoy lo que se hace en Bajada Grande, y seguramente lo vamos a hacer en Arenales también, es solicitar el acompañamiento de todo el personal de las unidades municipales y los que estén disponibles sin abandonar las tareas normales, van a venir a trabajar acá a Puerto Sánchez. Contamos con todo lo que es el personal de Defensa Civil, el personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Salud que es un equipo que prácticamente está permanente más los auxiliares de Defensa Civil que son todos los equipos de voluntarios paranaenses, profesionales en el tema de rescate y asistencia que nos están acompañando desde el día cero”.

Destacó que “la solidaridad de los paranaenses es algo invalorable, es algo que hay que destacar. Por ejemplo, en la asistencia para la comida la gente se acerca, el grupo Boy Scout de Bajada Grande va todos los días, Cáritas Bajada Grande. Ayer tuve una reunión con Pastoral Social de la Iglesia y también todos están dispuestos a dar una mano e incluso hicimos una reunión para ver si podemos hacer un trabajo interculto. La verdad que las organizaciones, ya sean sociales, colectivas o individuales de la ciudad de Paraná, han manifestado rotundamente un acompañamiento solidario muy importante”.

Respecto del miedo a usurpación de viviendas que tienen aquellos que no quieren evacuarse, Ríos indicó que “estuvimos hablando con la comisaría 11 de la jurisdicción y no hemos recibido un testimonio directo de que esto haya sucedido. Sí está en el imaginario y en la charla de todos los días el temor de los vecinos, pero concretamente no hemos recibido ningún caso. En algunos medios decían que en la zona de los bañados anda gente a caballo por las noches, pero concretamente no hemos recibido una noticia concreta que en tal o cual lugar se llevó a cabo una situación delictiva”.

Por último, pidió “el acompañamiento de la ciudadanía para evitar la circulación por el río por el perjuicio que genera el oleaje en la costa. Y lo otro tiene que ver con muchos vecinos que van a mirar la situación, lo que no solo genera algún inconveniente con los vecinos, sino que a veces la cantidad de gente hace difícil poder resolver algunas situaciones que se van generando con urgencia y con la rapidez que el caso amerita”. “Hace unos días la concurrencia de gente en los miradores era muy grande, y la gente por curiosidad se agolpa para ver lo que sucede y a veces esto genera problemas. Hay diferentes formas de acompañar y estar presente sin llegar a este tipo de situaciones, de todos modos, esto no empaña el esfuerzo solidario que han hecho los paranaenses, acompañando a los vecinos en esta contingencia”, concluyó.