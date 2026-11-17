El Gobierno, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó el contrato de obra para la ejecución de 18 unidades habitacionales en Herrera, departamento Uruguay. Se construirán con fondos provinciales, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

La firma del contrato se desarrolló en la sede de la Escribanía Mayor de Gobierno y contó con la presencia del presidente del organismo, Manuel Schönhals, el representante de la empresa constructora Ernesto Ricardo Hornus SA, Alejandro Ferrer y la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda.

Al respecto, el titular del IAPV afirmó que el acceso a la vivienda propia "les permite a las familias entrerrianas proyectar un futuro mejor, y nuestro deber es trabajar para que haya cada vez más hogares en la provincia donde nuestros hijos se puedan realizar y donde progresamos como comunidad".

Hizo hincapié en el compromiso permanente de la gestión, junto a los gobiernos locales, de "seguir construyendo más viviendas para que cada vez más entrerrianos puedan cumplir el sueño de la casa propia".

Por último, señaló que "la política habitacional que lleva adelante el gobernador Rogelio Frigerio nos exige que continuemos trabajando, hasta el último día de la gestión, en la instrumentación de diferentes planes de viviendas para ayudar a más familias a cumplir el sueño de tener la casa propia".

La empresa Ernesto Ricardo Hornus SA, con un presupuesto de más de 1.431 millones de pesos, tendrá a su cargo la obra. Las unidades habitacionales cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses.

El proyecto prevé la construcción de seis viviendas de un dormitorio y 12 de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad.