Un temporal en San Salvador provocó voladuras de techos, caída de árboles y postes y daños en el Albergue Deportivo. El fenómeno se desarrolló en pocos minutos y afectó diferentes puntos de la ciudad, donde continúa el relevamiento de las consecuencias.

Entre los casos reportados figura una vivienda ubicada en Lorenzo Torrez y José Hernández, en la zona norte. También se informó sobre otras voladuras de techos en inmediaciones del Predio del Arroz y en el barrio Lourdes, sobre Diagonal Malarín.

Temporal en San Salvador: daños y riesgos por cables caídos

Durante la noche se reportaron árboles y postes derribados. Ante la posible presencia de cables caídos, se recomendó extremar las precauciones y evitar circular por los sectores afectados.

En el Albergue Deportivo se registraron múltiples destrozos. Por el momento, el material informado no precisa el alcance de esos daños ni un balance total de viviendas afectadas, informó Ahora en base a Mercurio Noticias.

Qué pidió Defensa Civil a los vecinos

Defensa Civil solicitó a quienes sufrieron voladuras de techos u otros daños que permanezcan en lugares seguros y eviten exponerse mientras continúen las condiciones adversas.

También pidió no salir de los domicilios salvo que sea indispensable, por los riesgos que representan la oscuridad, el temporal y el tendido eléctrico afectado.

Los Bomberos Voluntarios de San Salvador, la Jefatura Departamental de Policía y la Municipalidad trabajan de manera conjunta para asistir a las personas afectadas y responder a las distintas situaciones. El relevamiento continúa, por lo que el balance podría ampliarse.