A la izquierda, el doctor Héctor Sauret (rector de UCU). Al centro la intendenta de Paraná, Rosario Romero. A la derecha especialista ingeniero Martin Herlax.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concepción del Uruguay, llevaron adelante las II Jornadas de Posgrado Interinstitucionales, en la Sala Mayo de Paraná. Fue este lunes 16 de noviembre.

El encuentro reunió a universidades e instituciones científicas de la región en la Sala Mayo para compartir investigaciones, experiencias académicas y promover nuevas instancias de cooperación. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participó de la apertura junto a autoridades universitarias y referentes nacionales de la Coneau.

Bajo el lema “La educación que transforma: los posgrados como puentes de innovación”, la actividad -de carácter libre y gratuito- convocó a representantes de universidades, investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y miembros de la comunidad educativa, en una propuesta destinada a fortalecer el intercambio de conocimientos y acercar los avances científicos a quienes desarrollan su tarea diaria en las aulas.

El acto de apertura estuvo encabezado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, quien compartió unas palabras de bienvenida y celebró la realización de este tipo de iniciativas académicas en la capital entrerriana, destacando su aporte al desarrollo educativo, científico y al fortalecimiento de los vínculos institucionales. Junto a ella dieron inicio formal al encuentro las máximas autoridades de las casas de estudio organizadoras: el decano de la UTN FRCU, Ing. Esp. Martín Herlax, y el rector de la UCU, Dr. Héctor Sauret, acompañados por los referentes de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU): su presidente, el Dr. Martín Strah, y la directora de Acreditación, Lic. Marcela Groppo, quienes brindaron sus aportes en torno a la evaluación y acreditación universitaria.

Reconocimiento institucional La jornada fue declarada de Interés Institucional por ambas universidades organizadoras (Res. CSU Nº 111/26 de UCU y Res. Nº 646/2026 de UTN) y recibió el reconocimiento de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná (Disposición N.º 1232/26). Asimismo, contó con el beneplácito del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, mediante el Decreto H.C.D. N.º 92 (Expte. N.º 417/2026), iniciativa auspiciada por la concejal Rosana Toso, que subraya la importancia del encuentro para promover la investigación educativa, la formación académica y la cooperación interinstitucional.

Intercambio académico y producción de conocimiento Durante el encuentro se desarrollaron conferencias centrales y paneles simultáneos con la presentación de avances de tesis de maestría y doctorado. En total, se realizaron 14 exposiciones de investigadores y estudiantes de posgrado pertenecientes a las instituciones participantes, abordando temáticas vinculadas a la ingeniería, las ciencias sociales, la economía, la educación, la psicología y la sustentabilidad.

La conferencia de apertura estuvo a cargo de la Dra. Alba María Gamarra, quien presentó “Ni ángeles ni demonios: las nuevas tecnologías y los escenarios académicos actuales”, una exposición centrada en los desafíos y oportunidades que las nuevas tecnologías e inteligencia artificial plantean en los ámbitos educativos. En tanto, la conferencia de cierre estuvo a cargo del Dr. Gonzalo Darío Andrés, integrante del Instituto de Estudios Sociales (INES – CONICET-UNER), quien desarrolló el tema “Transformación digital de la Universidad”.

Además, en el vestíbulo de la Sala Mayo se dispuso un espacio de difusión institucional en el que las universidades participantes presentaron sus propuestas de formación de posgrado y brindaron orientación a los asistentes.

Trabajo conjunto y proyección hacia 2027 La actividad contó con la participación activa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos , la Universidad Adventista del Plata , la Universidad Católica Argentina y el Instituto de Estudios Sociales (INES – CONICET), además de instituciones educativas asociadas como el Instituto Superior de María Grande, República de Entre Ríos y la Fundación del CAE.

Como cierre de la programación, se desarrolló una Mesa de Autoridades destinada a realizar un balance de esta segunda edición y avanzar en la rúbrica de acuerdos colaborativos para dar continuidad al trabajo conjunto durante 2027.