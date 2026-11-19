El Concejo Deliberante de Concordia aprobó de forma unánime un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal sobre el estado operativo, administrativo y de seguridad del Aeropuerto "Comodoro Pierrestegui".

La iniciativa, impulsada originalmente por el bloque del Partido Justicialista (Más para Entre Ríos), busca esclarecer el grado de cumplimiento de las metas proyectadas para el ejercicio 2026 por parte del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), según explicó la concejal Carolina Amiano.

Sobre el alcance del requerimiento, la presidente del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza, precisó que el eje apunta a conocer los motivos por los cuales la terminal aérea aún no cuenta con una carta de aproximación - herramienta técnica indispensable para el aterrizaje de aeronaves de mayor porte - y el estado de las gestiones en curso para obtener la habilitación internacional definitiva.

Asimismo, se solicitan explicaciones sobre la incorporación de equipamiento crítico de seguridad, como el camión autobomba tras la Licitación 01/24, la ejecución presupuestaria, el movimiento mensual de pasajeros y la conectividad aérea, puntualmente ante la suspensión de la ruta a Buenos Aires operada por Humming Airways cuya reanudación anunciada para octubre no se concretó, la cancelación de vuelos estudiantiles a Bariloche y las gestiones para nuevos destinos regionales.

También se incorporó un punto específico a raíz del robo de aproximadamente 1.600 metros de cableado del sistema de balizamiento de la pista de aterrizaje ocurrido en las últimas horas, episodio que obligó a suspender las operaciones nocturnas y sobre el cual los ediles exigen conocer plazos de reparación, costos y medidas de custodia preventiva.