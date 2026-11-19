El jefe de Prefectura Naval Argentina en Paraná, Pedro Vila, brindó un detalle del trabajo de asistencia que se realiza en las zonas inundadas, brindó recomendaciones y dio una perspectiva respecto del comportamiento del río.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vila sostuvo que “Prefectura está monitoreando como siempre, somos el organismo que estamos al lado del río y al lado de la gente que hace actividades en el río” y especificó que “desde el 29 de julio más o menos, que el fenómeno del Niño se empezó a sentir un poco más fuerte en todo el Litoral, no solamente en Paraná, se empezó a hacer un monitoreo más seguido. Hay diferentes autoridades, no solo Prefectura, sino también el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que hacen foco en los distintos pronósticos, viendo cómo fue evolucionando la creciente, cómo fueron evolucionando las lluvias en el norte de Brasil y Paraguay, que esa agua es la que derrama a esta zona”.

Recordó que “el otro movimiento de masa grande que tuvimos fue cuando abrieron las compuertas las represas. El agua es incontenible, uno la puede desviar un poco, pero es incontenible. Las represas tuvieron que evacuar un poco sus cotas y ese volumen de agua, derrama y va viniendo para este lado”.

Ante ello, afirmó que “desde Prefectura como autoridad nacional estamos brindando la mayor ayuda posible y si es necesario se va a seguir incrementando la ayuda y se hacen evacuaciones. Lo que nos preocupa mucho es la gente que tiene enfermedades y que están en sus casas, que se quisieron quedar en las zonas inundadas a resguardo de sus propiedades, y es donde estamos haciendo el foco de ir, buscarlos, traerlos a sus turnos médicos y demás; los estamos tratando de ayudar. Nos preocupan las mascotas, nos preocupan los niños, nos preocupan muchas cosas y trabajamos alternadamente en conjunto con Defensa Civil que está haciendo un trabajo enorme, así que estamos apoyándolos junto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) que nos va dando las herramientas y nos va dando las directivas”.

Mencionó que en las recorridas “se ve de todo. Nos preocupan mucho los animales silvestres que normalmente están en la costa y hoy la costa pasó a ser una calle, así que los animales se han metido dentro de la ciudad, en las zonas bajas. Y además la misma ciudad está sufriendo, se quedan sin electricidad en algunos lugares, tener agua potable es muy complicado también, así que estamos haciendo esa asistencia; estamos asistiendo a Defensa Civil y el municipio llevando la comida o viandas que preparan para la gente que se ha quedado en sus lugares, que son alrededor de 50 o 60 personas, se les está llevando agua potable en distintos horarios”.

“En cuanto a la parte sanitaria, por suerte, para el personal que está trabajando se les ha conseguido la vacuna contra la leptospirosis, que es muy importante porque cuando se anegan las napas se complica, y también contra el dengue que es algo fundamental. Todo esto se hace en el borde costero que es muy amplio, y desde Villa Urquiza hacia abajo, estamos monitoreando todo, porque está la zona de La Toma, Puerto Nuevo, el Thompson, la parte de Puerto Sánchez, que también está llegando el agua muy al límite, los clubes náuticos, el Club de Pescadores que también está anegado en gran parte, y de ahí hacia abajo”, enumeró.

Asimismo, recomendó “que la gente tenga conciencia ciudadana, el que sale a practicar algún deporte náutico que baje la velocidad, que se aleje de la costa de donde hay distintas infraestructuras porque con el oleaje pueden romper alguna obra de arte que está emplazada” y explicó que “obra de arte se le llama a cualquier muelle, cualquier casa, cualquier construcción sobre la costa”.

“Hay que tratar de navegar con precaución. Por eso a nivel local, la Prefectura Paraná desde el día 9 hizo una disposición para que todo buque de más de 100 metros de eslora, que navegue aguas arriba o aguas abajo, pase por fuera de los canales secundarios, porque el oleaje que producen puede ingresar dentro de la ciudad en las zonas bajas. Entonces también se está prohibiendo la navegación por los canales secundarios. Por ejemplo, frente a la zona de Bajada Grande está la isla Carabajal donde los buques hasta hace un tiempito pasaban por ahí, pero ahora ese tipo de navegación está prohibida. Mientras el agua no baje del nivel de alerta, que son 4,70 metros -es decir, tiene que bajar un metro-, los barcos mercantes grandes no van a poder navegar por ahí, justamente propendiendo a la seguridad de la vida humana, a la seguridad de la infraestructura ribereña. Eso se está cumpliendo y los buques todos están llegando por el otro lado, pegado a la costa santafesina”.

Consultado por el diálogo con autoridades nacionales, Vila especificó que “el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Agencia Federal de Emergencia realiza todas las coordinaciones con las diferentes fuerzas, en este caso Prefectura Naval Argentina. La Prefectura está en todo el territorio nacional y hay que recordar que nuestros vecinos del lado del río Uruguay han tenido ya inundaciones, la creciente los ha golpeado antes inclusive que en Paraná y se está trabajando en las dos orillas. También tenemos enfrente la costa santafesina, que es una cota más baja por la misma geología de nuestra zona. La costa baja de Santa Fe también está empezando a tener algunos inconvenientes y se está trabajando allá también”.

Por último, sobre el nivel del río confirmó que “hoy está en 5.71 metros y permanece oscilante entre 5.70 y 5.71. Lo que prevé el Instituto Nacional del Agua es que de acá a cuatro días más estemos con un pequeño descenso y que continúe descendiendo, pero muy levemente. Es decir, que el nivel de agua alto va a continuar un tiempo”. “Desde Corrientes hacia acá ya empezó a bajar el agua y esto es cíclico; si allá empieza a bajar, a la semana se empieza a notar un poquito más abajo y así. Ya en La Paz también bajó, que es lo próximo que tenemos acá cerca, a 170 kilómetros, y así va a ir derramando. Luego habrá que ir evaluando cuánto baja, el ritmo de bajante, pero no hay que bajar los brazos. Hay que evaluar cómo llueva en Brasil y en Paraguay porque si allá llueve mucho, eso va a ir drenando después más abajo. Es decir, no hay un tiempo donde se pueda decir cuándo termina el efecto del Niño, esto va a llevar unos meses y lo que sería muy bueno es que baje para que, en el caso de que haya otra onda de crecida, no nos enganche con el agua tan alta”, concluyó.