Victoria registró 22 personas autoevacuadas por la creciente del Paraná, según el informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil de este jueves 19 de noviembre. En el puerto local, el río alcanzó los 4,85 metros y mantiene una tendencia ascendente.

La medición quedó apenas cinco centímetros por debajo del nivel de evacuación, establecido en 4,90 metros. Además, supera en 25 centímetros la referencia de alerta, fijada en 4,60 metros.

El agua subió 11 centímetros respecto de los 4,74 metros informados el miércoles. El dato sobre las personas que dejaron sus viviendas fue aportado por Protección Civil Municipal e incorporado al relevamiento provincial.