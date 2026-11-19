La Municipalidad de Villaguay expresó su pesar por el fallecimiento de María Isabel García de Cano, quien representó a la comunidad en el Concejo Deliberante y en la Cámara de Diputados de la Nación.

El mensaje institucional lleva la firma del intendente Adrián Fuertes, quien manifestó sus condolencias en nombre del municipio y a título personal.

En la publicación, Fuertes recordó a García de Cano como una dirigente que “representó dignamente a nuestra comunidad” en ambos ámbitos legislativos.

El comunicado municipal difundido no precisó información sobre las ceremonias de despedida.

Su llegada a la Cámara de Diputados de la Nación

María Isabel García de Cano fue electa diputada nacional por Entre Ríos en 1997, por la Alianza que encabezaban a nivel nacional Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez.

En la provincia, los acuerdos impulsados por Sergio Montiel permitieron que esa fuerza obtuviera tres bancas: las de Federico Soñéz, Arturo Roosevelt Etchevehere y García de Cano, conocida entre sus allegados como “Mary Cano”.

Fuente: Ahora.com