El municipio de Cerrito lleva adelante una política de educación ambiental y de acciones climáticas.

Eco Urbano destacó el trabajo que acompaña desde 2012 junto al municipio. Durante 2026 hubo formación docente y actividades educativas, en una localidad que también definió treinta acciones climáticas hacia 2030.

La Fundación Eco Urbano destacó la continuidad de la educación ambiental en Cerrito, donde el programa municipal Cerrito Más Verde vincula las actividades escolares y comunitarias con la gestión de residuos, la biodiversidad y el cuidado del entorno. La organización acompaña al municipio desde 2012 mediante asistencia técnica y propuestas pedagógicas.

Según informó la fundación, durante 2026 se desarrolló el curso gratuito Educar para Cuidar, con puntaje docente. La capacitación abordó crisis climática, biodiversidad, infraestructura verde, compostaje y biodigestión.

El trabajo educativo también incluye talleres, cine ambiental, acciones puerta a puerta y visitas a la Planta de Clasificación, al biodigestor y a espacios naturales como la Reserva Natural Educativa Montecito de Lovera. Esas experiencias permiten conocer los problemas locales y el trabajo de los recuperadores de la Cooperativa 28 de Abril.

Eco Urbano señaló que Cerrito trata residuos orgánicos mediante biodigestión desde 2008 y relacionó esa experiencia con la importancia de sostener la separación en origen y la participación vecinal.

Un plan para ordenar las acciones hacia 2030

La agenda educativa se integra con el primer Plan Local de Acción Climática de Cerrito, concluido en agosto con acompañamiento de Eco Urbano y de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.

En una publicación sobre ese proceso, la fundación explicó que el diagnóstico incluyó un inventario de gases de efecto invernadero con base en 2023 y una evaluación de amenazas, entre ellas calor extremo, sequías, vientos fuertes y tormentas intensas.

El documento reúne treinta acciones: once de mitigación, doce de adaptación y siete que combinan ambos enfoques. Entre las prioridades aparecen la iluminación LED, la energía solar, la biodigestión, la movilidad peatonal y ciclista, la valorización de residuos y el cuidado del arbolado.

La planificación también contempla prevención y respuesta ante eventos climáticos. Para su implementación, Eco Urbano remarcó la necesidad de coordinar áreas municipales, gestionar recursos y sostener alianzas con instituciones y la comunidad.

El intendente Ulises Tomassi expresó, según recogió la entidad: “En Cerrito este compromiso no es nuevo”. El plan busca dar continuidad y una dirección común a esas experiencias ambientales.

Fuente: Ecourbano.