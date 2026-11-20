El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, participó de una visita de trabajo a Alemania, invitado por la empresa Dosbio, para conocer distintas plantas de producción de biogás y tecnologías que podrían aplicarse en Entre Ríos. La iniciativa apunta a aprovechar los residuos de las actividades avícola y porcina para generar energía y agregar valor a la producción regional.

Durante varios días, Schneider recorrió instalaciones dedicadas a la producción de biogás junto a empresarios, productores y funcionarios del Gobierno de Entre Ríos, entre ellos la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman.

El objetivo fue conocer experiencias internacionales y evaluar alternativas para desarrollar un proyecto de estas características en nuestra provincia, teniendo en cuenta el importante potencial productivo de los sectores avícola y porcino.

La propuesta impulsada por Dosbio contempla transformar los residuos y la biomasa generados por estas actividades en biogás, un recurso que puede utilizarse tanto para calefacción como para la generación de energía eléctrica.

En este sentido, el intendente destacó las condiciones favorables que reúne Entre Ríos para avanzar en este tipo de iniciativas y remarcó la importancia de incorporar tecnología que permita agregar valor a la producción primaria.

Asimismo, señaló la ubicación estratégica del departamento Nogoyá, su cercanía con importantes centros urbanos y su fuerte vinculación con la actividad agropecuaria como factores que podrían favorecer la radicación de una inversión de estas características.

Gestiones y vínculos para la región

Schneider recordó que los primeros contactos con la empresa comenzaron meses atrás y que, desde entonces, se impulsaron reuniones con industriales y productores de la región.

Entre ellas, mencionó los encuentros realizados en Crespo con productores avícolas y una reunión en Nogoyá con representantes del sector lácteo, con el propósito de comenzar a generar vínculos y analizar las posibilidades de desarrollo del proyecto.

También destacó el acompañamiento institucional del Gobierno alemán, interesado en promover la incorporación de tecnología desarrollada por sus empresas para este tipo de emprendimientos.

Al referirse al rol del municipio, expresó: "El primer interés del gobierno local es apoyarlo, generar contactos y facilitar los vínculos para que, si se concreta, pueda desarrollarse en nuestra zona".

Iniciativa en etapa de análisis

El intendente aclaró que la visita tuvo carácter exploratorio y que, por el momento, no existe una inversión confirmada. La concreción del proyecto dependerá de distintas variables empresariales y financieras, aunque manifestó expectativas positivas por las oportunidades que podría generar para la región.

Finalmente, aclaró que el viaje no generó gastos ni erogaciones para el municipio. Asimismo, precisó que la empresa Dosbio se hizo cargo de los gastos correspondientes a la estadía y a las actividades desarrolladas durante la visita de trabajo en Alemania.

Además, indicó que solicitó y obtuvo la autorización correspondiente del Concejo Deliberante para ausentarse durante seis días hábiles.