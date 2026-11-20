El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, brindó un panorama de la situación de las personas evacuadas por la crecida del río ante la fuerte tormenta que se abatió durante la madrugada en la ciudad.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ríos informó que “ayer jueves y hoy viernes el río se ha mantenido estacionario en 5,70 metros, lo cual nos permitió ayer poder realizar y ampliar las barreras de contención en la zona de la Bajada Grande, una línea de más o menos 200 metros con bolsas de arena, lo cual nos va a permitir evitar, en caso de que el río crezca, que el agua pueda llegar a alguna zona de los vecinos que viven en esa zona, esto es muy importante”.

Agregó que “hoy se va a hacer lo mismo en la zona de Puerto Viejo, donde tenemos un inconveniente fundamentalmente porque el agua entra a partir de lo que son filtraciones y la estamos sacando con una bomba hacia arriba. Ayer tuvimos un inconveniente porque había sido retirada la bomba momentáneamente, entendiendo que el agua iba a crecer de forma menos rápida, pero después tuvimos que volver a localizarla”.

Sobre la situación de las personas autoevacuadas y evacuadas, indicó que “se mantiene estable, ayer y como lo venimos haciendo todos estos días se hizo conjuntamente con Prefectura lo que son las rondas de visita y de acompañamiento para entregar alimentos y agua potable a los vecinos de la zona que han quedado aisladas”.

“Esto sigue en la misma situación, porque al no crecer más el río, estos vecinos siguen con su postura original de no dejar sus lugares; en la zona de Toma Vieja se mantiene estable la situación y en Bajada Grande también, así que nos ha dado por lo menos en estos días mayor tranquilidad y nos permite por lo menos poder planificar y ejecutar estas actividades como decía de contención para evitar próximas crecidas porque entendemos que, más allá de esto que sucede hoy, en los días venideros va a crecer más el río”, resumió.

Mencionó que “desde el municipio tenemos contabilizadas de 143 familias a 150 entendiendo que algunas quizás se hayan ido sin que nosotros tengamos conocimiento. Tenemos en asistencia en la carpa que hemos diseñado, 11 personas y hemos tenido ayer algunos requerimientos de vecinos de la zona de calle Valentín Denis que nos habían pedido poder alojarse porque estaban conviviendo con familiares y uno sabe que, a veces, la convivencia genera conflicto, así que tenemos 7 personas que nos pidieron la posibilidad de hoy incorporarse a la carpa y lo analizaremos sobre el día, pero seguramente si están dadas las condiciones se irán a alojar en las carpas que tenemos frente a los miradores”.

En relación con la tormenta que se desató sobre Paraná en la madrugada de este viernes, afirmó que “fue menor que los días anteriores pese a que hubo granizo, pero tuvo un menor efecto que la anterior que fue con mucho más viento”. “No tengo el dato específico de cuanto es la cantidad que llovió pero no nos afectó tanto, sí tenemos que ver lo que ha sucedido en la zona de Ameghino, hacia el sur de la ciudad, porque es la parte donde las personas hoy están aisladas, y tenemos que ver si hubo algún inconveniente, pero a eso seguramente lo vamos a relevar durante la mañana con las lanchas de Prefectura que nos están acompañando para ver cuál es la situación allá”, especificó.

Aclaró que “el temor que tuvimos los otros días, y se desarrolló en forma inmediata ese operativo, es el tema de si se filtró el agua en las barreras de contención. Hasta el momento a esto no lo hemos detectado, así que ha sido menor el efecto de la tormenta”.

Finalmente, sobre la situación de desborde de arroyos, indicó que “el trabajo previo que se hizo a través del área de Servicios Públicos de la limpieza de arroyos ha permitido que el agua vaya drenando en forma rápida y que no se produzca acumulación de agua y anegamientos”.

“Tanto en la lluvia de la semana pasada como la de esta madrugada no hemos tenido reclamos directos de vecinos en cuanto a situaciones conflictivas en los arroyos. Tenemos un mapa de calor donde tenemos señalado cuáles son los puntos más conflictivos en caso de lluvias en corto tiempo con mucho caudal de agua. No hemos tenido, en el área de Defensa Civil, ningún tipo de reclamo en cuanto a esto. Sí lo que recibimos por el granizo y el viento es la solicitud de cobertura con el acompañamiento de toldos para aquellas casas precarias que se les rompieron y eso se va a reponer durante el día de hoy y se va a trabajar en ese sentido”, concluyó.