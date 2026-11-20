Ante las recientes declaraciones de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, sobre la posibilidad de postergar la Fiesta Nacional del Mate por la emergencia hídrica, el diputado provincial Juan Rossi pidió que el festival se realice a beneficio de las familias de Bajada Grande y de los trabajadores afectados por la creciente.

El diputado provincial cuestionó la posibilidad de postergar el festival y sostuvo que el evento puede servir para acompañar a las familias inundadas y generar ingresos para quienes trabajan durante la fiesta.

“Entendemos que atravesamos una situación difícil y que hay familias inundadas que necesitan asistencia urgente. Pero suspender una fiesta con 39 años de historia no es la salida; al contrario, la Fiesta del Mate se tiene que hacer y tiene que tener un fin solidario para ayudar justamente a los vecinos de Bajada Grande y a los trabajadores afectados por la creciente del río”, sostuvo Rossi.

El impacto en la economía local y los clubes

Rossi destacó el movimiento económico que genera el festival en Paraná y el papel que cumplen los puestos de artesanos y emprendedores y las cantinas de los clubes.

“La intendenta parece olvidar que la fiesta es mucho más que los artistas de renombre que suben al escenario. Detrás de cada puesto hay artesanos que viven de lo que producen con sus manos, emprendedores que se la rebuscan todo el año y padres que trabajan en las cantinas de los clubes para sostener las actividades de sus gurises. Para todos ellos, esta es una oportunidad concreta de generar ingresos en un contexto económico complejo”, señaló.

Protagonismo local y convocatoria solidaria

En cuanto a la programación, el diputado planteó que, si el presupuesto limita la contratación de figuras nacionales, la fiesta puede dar más espacio a los músicos y artistas locales e invitar a participar a quienes quieran sumarse a beneficio.

“Si el problema es el presupuesto para traer artistas de gran convocatoria, es el momento ideal para darles visibilidad y protagonismo a nuestros músicos y artistas locales, que tienen muchísimo talento para mostrar. Y, al mismo tiempo, podemos convocar a artistas nacionales populares que quieran sumarse de manera solidaria, apelando a la gran tradición de festivales a beneficio que tenemos en la Argentina”, explicó Rossi.

“La gente que asiste a la Fiesta del Mate va a pasarla bien, y en esta oportunidad también puede colaborar. Cancelar o postergar sin fecha nos priva de una herramienta valiosa para acompañar tanto a los damnificados por el río como a quienes trabajan y producen en nuestra ciudad”, concluyó.