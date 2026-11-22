La playa del Thompson permanece habilitada para la recreación dentro del sector delimitado por boyas y cartelería. Ante la creciente del río Paraná, la Municipalidad recuerda la importancia de respetar las indicaciones

De cara al fin de semana largo, y ante la concurrencia de vecinos y visitantes al balneario Thompson, la Municipalidad de Paraná recuerda las medidas de prevención que deben tenerse en cuenta para disfrutar de la playa de manera segura, en el contexto particular que presenta la creciente del río.

Federico Velázquez, guardavidas del balneario, explicó que una de las principales recomendaciones es respetar las indicaciones del personal y permanecer exclusivamente en el sector habilitado para bañarse, delimitado mediante boyas y carteles colocados por el Municipio.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de mantener distancia de los camalotes que llegan a la costa, ya que pueden transportar reptiles, víboras y otros animales. Por eso, es importante evitar acercarse o manipular este tipo de vegetación.

En relación con la actividad náutica, se recomienda a las embarcaciones navegar a una distancia de 200 metros de la costa y a baja velocidad, para evitar que el oleaje afecte a los sectores costeros y a los barrios que atraviesan situaciones complejas por el avance del agua.

Entre los cuidados habituales para quienes concurran a la playa, se recuerda la importancia de mantenerse hidratados, utilizar protector solar y prestar atención a las indicaciones de los guardavidas, que cumplen un rol fundamental en la prevención.

“Por ahí parecemos molestos, pero es para una buena convivencia entre todos en el balneario. Les pedimos que nos escuchen y respeten nuestras indicaciones”, señaló Velázquez.

Finalmente, se recuerda que el servicio de guardavidas funciona todos los días de 8 a 20, y que el único sector habilitado para ingresar al agua es el que se encuentra debidamente señalizado.

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