El Equipo de Protección Ambiental de Colonia Elía detectó que en un campo se quería fumigar con drones, pero no estaban habilitados para esa labor.

Las Buenas Prácticas Agrícolas no se garantizan solamente con protocolos, recetas y declaraciones administrativas. Su cumplimiento requiere controles efectivos, capacidad de fiscalización y presencia en el territorio. Esa fue la premisa de un operativo realizado por el Equipo de Protección Ambiental (EPA) de la Municipalidad de Colonia Elía, que permitió detectar e impedir una aplicación de productos fitosanitarios al comprobar que el equipo y el personal interviniente no contaban con las habilitaciones correspondientes.

El procedimiento comenzó hoy a las 9 de la mañana y tuvo lugar en un establecimiento rural situado a unos cinco kilómetros en línea recta del casco urbano, tomando como referencia el acceso pavimentado a la localidad. La intervención fue liderada por el juez Regional de Faltas, Guillermo Grandi, quien coordinó las actuaciones del equipo municipal.

Si bien la empresa aplicadora había generado formalmente la receta correspondiente, la inspección en el campo permitió advertir una circunstancia que impedía autorizar la tarea: la aplicación estaba prevista mediante un vehículo aéreo no tripulado (dron), pero no se pudo acreditar la habilitación exigida para el equipo ni para la persona que iba a pilotearlo, consignó el portal Crónicas de la Costa.

Ante esa situación, el EPA solicitó la documentación respaldatoria y articuló la consulta con la Dirección de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos. Su titular, la ingeniera Carina Gallegos, confirmó que no se encontraban acreditadas las habilitaciones requeridas. En consecuencia, se labraron las actuaciones administrativas y se impidió la aplicación hasta tanto se regularicen las condiciones exigidas por la normativa.

La intervención se encuadra en el Protocolo de Aplicación de Fitosanitarios establecido por la Ordenanza Municipal número 18/19 y en el marco regulatorio provincial vigente, integrado por la Ley 11.178, su Decreto reglamentario 1719/25 y la Resolución 34/26 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estas disposiciones establecen requisitos y criterios técnicos para las aplicaciones, entre ellos las condiciones que deben reunir los equipos y operadores, así como pautas de monitoreo, condiciones climáticas y fiscalización.

La importancia de controlar antes de aplicar

El episodio permite poner en primer plano una dimensión fundamental de las políticas de protección ambiental: la prevención. Un control realizado en el lugar y antes de que comience la aplicación permite verificar que las condiciones declaradas se correspondan con las condiciones reales de trabajo. En este caso, la inspección evitó que se llevara adelante un procedimiento sin las habilitaciones obligatorias.

La existencia de una receta de aplicación, por sí sola, no reemplaza el cumplimiento del resto de los requisitos. Las Buenas Prácticas Agrícolas comprenden un conjunto de responsabilidades que involucran a quienes planifican, ejecutan y supervisan estas tareas. Por eso, la fiscalización en el terreno resulta indispensable porque permite observar los equipos efectivamente utilizados, identificar a sus operadores y comprobar que cada intervención se ajuste a las exigencias legales y técnicas, se explicó desde el Juzgado Regional de Faltas de Colonia Elía, publicó el portal Crónicas de la Costa.

No se trata de obstaculizar la actividad agropecuaria ni de establecer una confrontación con quienes trabajan en el sector. Se trata de asegurar que las aplicaciones se realicen bajo las condiciones establecidas, con responsabilidad y respeto por la salud de las personas, el ambiente y las actividades productivas que conviven en el territorio.

Municipio y Provincia: una tarea compartida

Otro aspecto significativo del operativo fue la articulación entre el Municipio y la Dirección de Agricultura de Entre Ríos. La consulta y confirmación de la autoridad provincial permitieron respaldar la actuación local y avanzar con las medidas administrativas correspondientes.

Este vínculo colaborativo expresa una forma de trabajo necesaria para abordar cuestiones que requieren conocimiento técnico, presencia territorial y capacidad institucional. La protección ambiental y el cumplimiento de la normativa fitosanitaria no reconocen fronteras administrativas: necesitan coordinación entre los distintos niveles del Estado y criterios compartidos de actuación.

Desde la Municipalidad de Colonia Elía se destaca la importancia de sostener estos controles preventivos como parte de una política pública orientada a defender el interés general. La fiscalización no comienza cuando aparece un problema ni se limita a intervenir después de una irregularidad. Su mayor valor está, precisamente, en anticiparse.

Porque las Buenas Prácticas Agrícolas se construyen también de esta manera: con reglas claras, responsabilidades verificables y organismos públicos presentes allí donde las actividades se desarrollan. En el campo, antes de que una aplicación comience, es donde muchas veces se define si esas buenas prácticas son efectivamente una realidad.