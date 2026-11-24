La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná expresaron su rechazo a la oferta salarial que presentó la Municipalidad de Paraná en la mesa paritaria.

En el marco de la negociación salarial, la administración de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó una propuesta final consistente en un 5% de aumento para noviembre y un bono de $150.000, a percibirse durante los primeros días de enero de 2027.

Conocido el ofrecimiento, desde ATE rechazaron la propuesta “por considerarla insuficiente, ya que no contempla ninguno de los puntos planteados por nuestra asociación en la mesa de negociación”.

“La oferta no incluye un incremento salarial para diciembre ni establece una instancia de actualización de los salarios en enero, dejando sin respuestas concretas la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores municipales”, esbozó ATE. En ese orden de ideas, el gremio se declaró “en estado de alerta ante la falta de respuestas del Ejecutivo a nuestros legítimos reclamos”.

En tanto, la Asociación del Personal Superior (APS) de la Municipalidad se declaró “en estado de alerta y asamblea permanente” tras conocer la propuesta del Ejecutivo Municipal.

“En el día de hoy, fuimos convocados nuevamente por el Ejecutivo Municipal, luego del cuarto intermedio. Fuimos con la expectativa de encontrar una propuesta superadora, tal como habíamos solicitado en nuestra contrapropuesta. Pero lamentablemente, el Ejecutivo cerró la paritaria con una oferta que consideramos insuficiente y que rechazamos”, publicó Entre Ríos Ahora.

El 5% de aumento y el bono de $150.000 no supone “un avance real” en los salarios, evaluó la APS. “El 5% no alcanza para recuperar lo perdido frente a la inflación, y el bono de $150.000 no impacta en el básico, no es remunerativo y no soluciona la pérdida que venimos sufriendo mes a mes. Este ofrecimiento no solo es insuficiente, sino que deja a las y los trabajadores municipales cada vez más en la indigencia, con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias”, señaló.