El jueves 26 de noviembre, autoridades del Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro se reunirán en Paraná para participar de un acto institucional que se desarrollará en la Sala Mayo, a partir de las 16. El espacio está integrado por las Defensorías del Pueblo de las provincias de Santa Fe y Córdoba, y por la de Paraná, en representación de Entre Ríos.

En la oportunidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná asumirá la presidencia del Foro, tras cumplirse el primer mandato de la conducción compartida con sus pares de jurisdicción provincial de Santa Fe y Córdoba.

Tras el traspaso de funciones, las Defensorías ofrecerán un conversatorio abierto a la comunidad sobre mediación y gestión de conflictos, temáticas de especial interés ante la profundización de las problemáticas sociales.

Cabe recordar que el organismo de Paraná integra el Foro de la Región Centro ante la falta de instrumentación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Entre Ríos, institución instaurada desde la reforma de la Constitución de 2008.

Ante esa carencia, y a pesar de contar con una estructura y presupuestos acotados, la Defensoría de Paraná atiende de manera habitual presentaciones, consultas y reclamos de ciudadanos de distintas localidades de la provincia.

Las actividades del próximo jueves contarán con la presencia de las actuales autoridades del Foro: el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo, quien ejerce la presidencia del espacio hasta el 26, y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Arístides Lasarte, a cargo de la vicepresidencia segunda. La vicepresidencia primera está en manos de Paraná hasta esa fecha, cuando asumirá la presidencia.

También se espera la participación de Defensores del Pueblo municipales de localidades de Córdoba y de los Defensores Adjuntos de la provincia de Santa Fe.

Además, está prevista la participación de integrantes de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), ámbito que nuclea a más de 60 instituciones en el país, a través de la transmisión online.

El Foro se constituyó en agosto de 2025 y estableció mandatos anuales para sus autoridades. Este espacio tiene como objetivo, en base a una agenda de trabajo conjunto, fortalecer la integración institucional y promover la protección efectiva de los derechos humanos, la profundización democrática y el federalismo.

Conversatorio sobre mediación

“Mediación comunitaria. Herramientas de diálogo y gestión de conflictos en las Defensorías del Pueblo” es el título del conversatorio a cargo de los Centros de Mediación de las instituciones de Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe y Paraná.

La actividad será abierta a todo público y permitirá conocer el trabajo y las experiencias desarrolladas en torno a la temática por las Defensorías del Pueblo de la Región Centro.