El intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, encabezó en Concepción del Uruguay un encuentro provincial del Partido Socialista, con la participación de centros socialistas de siete departamentos de Entre Ríos. El eje de la jornada fue el rol que debe asumir el partido de cara a las elecciones de 2027 y su futuro institucional.

Durante el encuentro, los dirigentes reivindicaron la tradición socialdemócrata como un aporte del socialismo a la construcción de alianzas y a la consolidación de ideas que, según plantearon, busquen mejorar la vida de la ciudadanía “desde el respeto al mercado, pero también apostando a un Estado presente”.

Así lo informó el Partido Socialista de Entre Ríos a través de un comunicado.

Quiénes participaron

Además de Borghesan, participaron:

María Emma Bargagna, directora provincial de Derechos Humanos.

Juan Carlos Meillard, secretario general del Partido Socialista de Entre Ríos.

Natalia Hernández, secretaria de la Mujer.

Lucas Remiro, dirigente del Movimiento Nacional Reformista y presidente del Centro de Estudiantes de Económicas de la UNER.

Néstor “Lucho” López, presidente del Partido Socialista de Gualeguaychú.

Juan Andrés Gómez Kolln, presidente del Partido Socialista de Concordia.

El encuentro fue presidido por las autoridades locales Paulo González y Hermelinda “Tita” Duré.

Malvinas y terapia intensiva infantil

Luego de los debates se realizó un plenario del que participó la agrupación Guardianes de la Soberanía, integrada por excombatientes de Malvinas. También se sumaron vecinos que impulsan una campaña para que Concepción del Uruguay cuente con una unidad de terapia intensiva infantil.

Estado presente y calidad democrática

Al cierre, los socialistas plantearon la necesidad de un Estado que brinde oportunidades a los jóvenes y a los sectores vulnerables, con políticas públicas orientadas a la dignidad humana y al respeto por los mecanismos y la calidad de la democracia.