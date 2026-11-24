Este martes se vuelve a reunir la mesa de discusión salarial, convocada por el Ejecutivo municipal de Paraná. Los sindicatos esperan una nueva oferta, luego de que el jueves pasado el Municipio les ofreciera un 5% en dos tramos: 3% con los sueldos de noviembre y 2% en diciembre. El gremio APS-Jerarquizados lo rechazó “rotundamente” por insuficiente y reclamó un 12%.

“Hoy la inflación acumulada está en un 26,6%, mientras que los aumentos que nos han dado durante el año, acumulado hasta octubre, suman un 20,9%”, detalló a Página Gremial el titular de la Asociación Personal Superior (APS-Jerarquizados), Ariel Garay. “Con ese 5% ofrecido no cubrimos ni siquiera la inflación hasta octubre, y todavía nos quedaría cubrir la de noviembre y diciembre”, explicó. Y remarcó: “Desde APS lo rechazamos rotundamente”.

Comentó que en el encuentro del jueves pasado se planteó reabrir la discusión salarial en enero, pero “no hubo mucha predisposición” de parte de las autoridades municipales para que eso suceda, publicó Apf Digital.

También se habló la posibilidad de otorgar un bono, pero no hubo precisiones respecto al monto. “A eso también lo rechazamos, porque entendemos de que esos montos en negro se podrían aplicar al básico y así permitir que, de una vez por todas, el salario de los trabajadores municipales empiece a despegar”, remarcó Garay.

Cuestionó luego la posición adoptada por otro de los sindicatos municipales. “Nos preocupa que haya gremios que consideran buena la posibilidad de un bono. A nivel provincial están en contra de todo lo que son cifras en negro y a nivel municipal las aceptan. Me llama poderosamente la atención ese discurso”, alertó.

Una oferta que no alcanza

El dirigente sindical señaló que con la propuesta salarial ofrecida el haber del empleado de la Municipalidad de Paraná no sólo queda muy lejos de equiparar la inflación. También de la canasta básica, “que está en 1.700.000 y con este aumento del 5% que nos ofrecen, el salario mínimo quedaría en 880.000 pesos”, informó el titular del gremio de Jerarquizados.

Por ese motivo remarcó: “Queremos sentarnos a discutir una recomposición salarial seria, porque lo que nos están dando ni siquiera nos sirve como parche”. Y añadió: “Terminaríamos el 2026 con un desfasaje bastante importante respecto a la inflación”.

Negociación

El jueves pasado se acordó que los gremios elevarían contrapropuestas y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes 24 de noviembre a las 9. Se aguarda que el Ejecutivo lleve a esta reunión un nuevo ofrecimiento.

“No tenemos muchas expectativas de que el Ejecutivo vaya a mejorar la oferta. Puede llegar a haber un bono para paliar enero y nada más”, expuso el titular de APS.

De todos modos, apuntó: “Esperemos que el Ejecutivo reconsidere la posición en la que se encuentra el trabajador, porque realmente estamos volviéndonos cada vez más pobres, más cercanos a la indigencia, que cuando asumió esta gestión”.

Jerarquizados reclama un 12%

La contrapropuesta que presentó APS consiste en un 12% en dos tramos, un 8 % con los salarios de noviembre, un 4% para diciembre. “Es un porcentaje para, por lo menos, no perder frente a la inflación del 2026”, acotó Garay.

El otro punto de la propuesta es “elevar el Código 02, que es para los jerarquizados”, con el objetivo de “empezar a revertir el achatamiento que tienen los sueldos del trabajador municipal”.

Recupero pendiente

El secretario general del gremio de Jerarquizados recordó además que aún está pendiente el recupero salarial que quedó plasmado “en la única acta paritaria que firmó APS en 2024, cuando el Ejecutivo reconoció una deuda en el poder adquisitivo de los municipales, originada en la gestión de (el ex intendente Adán) Bahl, donde el atraso rondaba el 48%”.

Indicó que, mediante ese acuerdo se logró recuperar un 4%. “Se hizo en dos cuotas, de 2% cada una”, manifestó. “Y después no se pagó más, no se discutió más”, lamentó.

Calcula que, al día de hoy, ese atraso ronda el 35%. Por eso enfatiza que el reclamo al Municipio es sentarse a discutir “un plan para recomponer verdaderamente el salario municipal”. Reprochó que, en cambio, en la actualidad “el diálogo está limitado al ir y escuchar ‘esto te damos’ y nada más”.