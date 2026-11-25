Mientras las familias de Bajada Grande atraviesan la creciente del río Paraná, un grupo de rescatistas trabaja junto a Defensa Civil para asistir a los animales que quedaron en las zonas anegadas. Al frente de ese operativo está Camila Scavia, de la agrupación No Somos Invisibles, que advirtió sobre un vacío en la respuesta oficial: “No existe un protocolo de evacuación animal porque no está contemplado. Sí el de las personas, pero no a la hora de accionar una evacuación animal”.

Por eso, junto a Defensa Civil, organizan un espacio en tierra para resguardar a los animales de las familias que no quieren abandonar sus casas. “Muchos no dejan su hogar por miedo a que les roben, y uno que es adulto puede entenderlo, pero el animal no lo podés tener encerrado en una azotea un mes entero esperando que baje la corriente”, explicó.

Scavia dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, en momentos en que el río marca 5,55 metros en el puerto de Paraná, por encima de los 5 metros del nivel de evacuación.

Un censo para no sobremedicar

La rescatista contó que, al ver que distintas agrupaciones llegaban a la zona por su cuenta, convocó a una reunión con Defensa Civil y Salud Animal para coordinar el trabajo. “Varias agrupaciones llegaban, medicaban, pero nadie tenía un censo real. Y también es una realidad que se puede sobremedicar a animales que no están acostumbrados nunca a recibir una medicina; recibir dos inyecciones o dos pastillas en una semana no está bueno”, explicó.

Según el relevamiento, hay aproximadamente 40 animales en las zonas con agua, sin contar las gallinas, que son muchas más. “Los perros que ya tenemos censados están todos con su familia. Todavía el agua no les ha llegado al cuello, o hay algunos que están sobre el río en una superficie muy alta, pero los animales no pueden entender que tienen que vivir en ese cubículo un mes y medio, dos o tres”, describió.

Trabajo conjunto con Defensa Civil

Scavia destacó el trabajo de Defensa Civil desde el primer día. Al principio, las rescatistas ingresaban a las zonas anegadas, pero cuando la corriente se volvió más fuerte, el ingreso quedó a cargo del personal del organismo. “Entraban ellos y nosotras estábamos en tierra surtiéndoles el alimento balanceado, según la necesidad de cada animal de cada casa que teníamos censada”, relató.

El espacio que se está armando busca darles tranquilidad a las familias. “Que estén seguros de que van a poder ir a ese espacio, ver a su mascota, saber que está en tierra, asistida por un veterinario. La idea es que los animales tengan un lugar de contención, como en este momento lo están teniendo las personas”, señaló. Hoy se trabaja en cercar el lugar y conseguir cuchas.

También hay animales sin dueño que circulan por las zonas secas. La idea es resguardarlos un tiempo a la espera de que alguien los reclame y, si nadie lo hace, que las protectoras los pongan en adopción. “Si nosotras no les estamos dando de comer a esos animales, no estarían comiendo directamente”, advirtió.

Qué se necesita y dónde llevarlo

La prioridad es el alimento balanceado. “Recibí un montón de donaciones, llevé más de 170 kilos de alimento balanceado, pero en una semana y media se terminó, y es algo que tengo que sostener en el tiempo por dos o tres meses”, explicó.

La otra necesidad son los productos de limpieza e higiene para las familias. Según Scavia, a los vecinos no les falta ropa ni comida, pero quienes permanecen en sus casas rodeadas de agua no pueden salir a hacer compras.

Las donaciones pueden acercarse a:

La base de Defensa Civil en Bajada Grande.

Los puntos de recolección en los comercios Simply, Legacy y Casa Zapalá.

También se reciben aportes de dinero, coordinando a través de las redes de la agrupación, @nosomosinvisiblesarg.

La situación en Bajada Grande

El río Paraná alcanzó su pico de 5,71 metros el 18 de noviembre y desde entonces baja lentamente. Según el Instituto Nacional del Agua (INA), el descenso sería gradual: el pronóstico estima 5,42 metros para el 1° de diciembre y 5,31 para el 8, aún por encima del nivel de evacuación. No se descarta un nuevo repunte, según las lluvias en la cuenca.

Según el último informe de Defensa Civil, en Paraná hay 14 personas evacuadas en el mirador de Bajada Grande, 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas. En toda la provincia, la creciente afecta a 81 familias y 98 personas.

ANÁLISIS viene relevando la situación: desde las primeras evacuaciones y los testimonios de los vecinos hasta el último relevamiento provincial.