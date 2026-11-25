En el marco del 25N y los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la Municipalidad de Colón, a través del Área de Equidad de Género y junto al Hogar Panambí y Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, invita a participar de la presentación virtual “Del Encuentro a la RED”. La jornada reunirá a especialistas de Argentina, España y Uruguay para compartir experiencias y fortalecer los dispositivos territoriales de protección.

El próximo lunes 30 de noviembre, a las 18 horas, se desarrollará de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, la presentación “Del Encuentro a la RED: Sistematización del proceso de articulación de los Dispositivos Territoriales de Protección de Argentina”.

La actividad se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de la campaña de los 16 Días de Activismo, con el propósito de compartir experiencias, promover el intercambio de conocimientos y continuar consolidando herramientas de articulación institucional frente a las violencias por razones de género.

La propuesta cuenta con la participación del Área de Equidad de Género de la Municipalidad de Colón, el Hogar de Protección Integral Panambí y Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, con el acompañamiento de organismos vinculados a la promoción y protección de derechos.

Del encuentro a la construcción de una red nacional

La presentación constituye una nueva instancia de un proceso de trabajo colectivo que tuvo uno de sus principales antecedentes en el Primer Encuentro Nacional de Dispositivos Territoriales de Protección para Mujeres en Situación de Violencias, desarrollado en Colón durante noviembre de 2025.

Aquella experiencia reunió a equipos técnicos, instituciones y especialistas de diferentes puntos del país y del ámbito internacional, con el propósito de compartir prácticas, identificar desafíos comunes y avanzar hacia la articulación de una red nacional de dispositivos de protección.

La iniciativa que se presentará el 30 de noviembre busca recuperar y sistematizar ese recorrido, poniendo en valor los aprendizajes construidos, las experiencias compartidas y la importancia de establecer mecanismos de cooperación entre instituciones y territorios.

El fortalecimiento de estas redes resulta fundamental para mejorar las respuestas de acompañamiento, atención y protección integral de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Participación de organismos internacionales y presentación del documento

La jornada comenzará a las 18 horas con las palabras de apertura de representantes de la Municipalidad de Colón, el Área de Equidad de Género y el Hogar Panambí.

Posteriormente, a las 18:15, tendrá lugar el espacio denominado “Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los dispositivos de protección”, dedicado al papel de los organismos internacionales y la cooperación institucional en el desarrollo de políticas de cuidado.

A las 18:30 se realizará la presentación del documento “Del Encuentro a la RED: Sistematización del proceso de articulación de los Dispositivos Territoriales de Protección de Argentina”, a cargo de las licenciadas Verónica Berthet y Daniela Chaves, representantes del Hogar Panambí.

Este espacio permitirá compartir el proceso de articulación desarrollado entre dispositivos territoriales y aportar elementos para la continuidad del trabajo conjunto.

Un panel internacional de expertas en protección de derechos

Desde las 18:45 se desarrollará un panel internacional que reunirá a tres profesionales con experiencia en políticas de género, protección integral y restitución de derechos. Participarán:

* Joanna Magdalena Benavente (España): psicóloga y coordinadora de la Red Regional de Casas de Acogida del Principado de Asturias.

* Sara Rodríguez Suárez: abogada y coordinadora jurídica y de restitución de derechos del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

* Adriana Fontán (Uruguay): psicóloga y coordinadora del sistema de respuesta a la violencia basada en género del Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

La moderación estará a cargo de Ester Mancera, psicóloga y psicóloga social, directora ejecutiva de Enlaces Territoriales para la Equidad de Género.

El intercambio permitirá conocer diferentes modelos de protección, experiencias de coordinación y estrategias de abordaje integral desarrolladas en distintos territorios.

Colón y su compromiso con las políticas de protección integral

A través del Área de Equidad de Género y del Hogar Panambí, la Municipalidad de Colón sostiene acciones destinadas a prevenir las violencias, acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad y fortalecer las herramientas institucionales de protección.

El trabajo articulado con otras instituciones y organismos permite ampliar las posibilidades de intervención, promover la formación continua de los equipos y construir respuestas más integrales ante situaciones complejas.

La presentación del documento representa una oportunidad para compartir una experiencia de articulación territorial impulsada desde Colón y continuar promoviendo redes de cooperación que trasciendan los límites municipales y provinciales.

En el marco de los 16 Días de Activismo, esta propuesta reafirma la importancia del trabajo conjunto, el intercambio de experiencias y la construcción de políticas públicas que garanticen derechos y contribuyan a una vida libre de violencias.

Cronograma e inscripción

La actividad se desarrollará el lunes 30 de noviembre de 2026, de 18:00 a 20:00 horas, mediante la plataforma Zoom, con el siguiente cronograma:

* 18:00 a 18:15: apertura y presentación institucional.

* 18:15 a 18:30: organismos internacionales y alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los dispositivos de protección.

* 18:30 a 18:45: presentación del documento “Del Encuentro a la RED”, a cargo de Verónica Berthet y Daniela Chaves.

* 18:45 a 19:45: panel de expertas internacionales, con Joanna Magdalena Benavente, Sara Rodríguez Suárez y Adriana Fontán. Modera Ester Mancera.

* 19:45 a 20:00: cierre de la jornada.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGGzxYTfWOms9TPVyWk6_DU9pDD5q5_hMaTs4kw93K3tAbYQ/viewform?usp=preview

La convocatoria forma parte de las actividades de sensibilización y fortalecimiento institucional que se desarrollan en torno al 25 de noviembre, promoviendo el compromiso colectivo con la igualdad de derechos, la prevención de las violencias y la consolidación de dispositivos de protección cada vez más articulados.