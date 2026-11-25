El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó el acta de inicio de obra para la construcción de 34 nuevas viviendas en Feliciano, que serán financiadas íntegramente con fondos provinciales.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Szczech S.A. - L y C Construcciones S.A., cuenta con una inversión superior a los 4.037 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 15 meses corridos.

Las viviendas estarán ubicadas en calle Pueyrredón, entre San Juan y Catamarca. El acto de firma contó con la presencia del presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y del representante de la empresa constructora, Iván Szczech.

Al respecto, Schönhals expresó que "una de las obras públicas más significativas es la construcción de viviendas, que ofrecen arraigo en cada comunidad entrerriana y dignifican a las familias, para que puedan vivir dignamente".

Asimismo, destacó la importancia de "seguir aportando más soluciones habitacionales en todo el territorio provincial" y subrayó que "estas obras impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio son una manera más de dar respuestas concretas a las necesidades de todos los entrerrianos".

Características

Cada unidad habitacional está compuesta por dos dormitorios, comedor-cocina y baño.