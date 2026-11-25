El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) aprobó la labor de la Comisión Normalizadora y formalizó la integración del Consejo Departamental de Concordia mediante la Resolución Nº 4, firmada en Paraná el 24 de noviembre de 2026. La medida busca consolidar el funcionamiento orgánico del peronismo local de cara al próximo proceso electoral.

Además de designar a los miembros del Consejo, la resolución en cuestión nombra como asesores legales a los abogados Mariano Giampaolo y Juan Domingo Gallo.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la Comisión Normalizadora presentó un informe en el que dio cuenta de una intensa actividad partidaria, sustentada en una “amplia convocatoria y participación de afiliados” del departamento Concordia. Ese recorrido permitió alcanzar -dice- un “consenso orientado a integrar distintas expresiones internas dentro de la conducción departamental”.

En el Artículo 1º, el Consejo Provincial resolvió aprobar todo lo actuado por la Comisión Normalizadora para regularizar el funcionamiento del espacio en Concordia y destacó la tarea desarrollada por sus integrantes. Asimismo, el texto oficial subraya que la normalización reviste un alto significado político ante la cercanía del calendario electoral, con el objetivo de encarar la contienda con mayores posibilidades de éxito.

Según informó El Entre Ríos, a través del Artículo 2º, el órgano partidario designó como miembros del Consejo Departamental Concordia a quince afiliados que manifestaron su expresa aceptación, además de nombrar a dos asesores legales:

Carlos Agustín Cáceres (DNI Nº 39.716.802)

Sabrina Desiree Mazariche Parody (DNI Nº 37.466.198)

Ana María Mengarelli (DNI Nº 32.327.317)

Facundo Gabriel Pérez (DNI Nº 34.164.177)

Natalia Andrea Brassat (DNI Nº 24.958.817)

Mario Nelson Legarreta (DNI Nº 29.956.862)

Agnes Andrea Pérez (DNI Nº 21.060.289)

Néstor Fabián Adente (DNI Nº 20.248.494)

Paola Tortonese (DNI Nº 25.872.264)

Kevin Marcelo Inda (DNI Nº 37.152.603)

Yanina Jesica Barbona (DNI Nº 31.824.137)

María Carolina Amiano (DNI Nº 26.866.924)

Jorge Mendieta (DNI Nº 21.775.305)

Claudia Villalba (DNI Nº 24.387.481)

Luis Rigoni (DNI Nº 31.724.311)

Asesores legales: Dres. R. Mariano Giampaolo (DNI Nº 21.697.728) y Juan Domingo Gallo (DNI Nº 31.365.146)