Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que permite prevenir y acordar acciones para evitar que más niñas, adolescentes y adultas, se vean afectadas por un comportamiento agresivo, el cual deja secuelas visibles e invisibles.

Casos en Crespo: "Es preocupante"

Abordando la realidad de la problemática a nivel local, y en diálogo con Estación Plus Crespo, el Juez de Paz con competencia en Familia de la ciudad, Dr. Jorge Kriger, analizó: "Estoy a cargo de este Juzgado desde mediados de agosto, ya van tres meses, y la verdad es que nos encontramos con una situación que si bien no es alarmante, sí podría decir preocupante, por la cantidad de causas de violencia. Además de Paz, tenemos competencia de Familia, por lo que ingresan divorcios, filiaciones, adopciones, entre muchas otras, y también este tipo de denuncias. Las violencias constituyen más de un 42% del total de expedientes que tramitamos en Familia, es decir, que casi la mitad de las causas son por esta problemática; sin perjuicio de los legajos que corresponden propiamente al Juzgado de Paz".

Con la seriedad que este flagelo social amerita, el magistrado hizo ponderaciones concretas, brindando fiel reflejo de un escenario que convive subyacente con la dinámica crespense: "Nuestro Juzgado elaboró una estadística de la cantidad de denuncias, comprendiendo el período febrero a agosto del 2025, y al compararlo con febrero a agosto del 2026, se da un incremento de más del 700% de causas en ese período -más precisamente 720%-. Y si lo comparamos con los expedientes que por este motivo tramitan en Juzgados especializados en materia de Familia, como ser Federal, Diamante -cabeceras de departamento-, Crespo lo supera abismalmente, en relación 10 a 1 con algún Juzgado de Primera Instancia".

De esas cifras se desprende una desproporcionalidad. La sede judicial de Crespo afronta todo el proceso que una denuncia de violencia conlleva, con recursos administrativos reducidos, frente a una menor cuantía de legajos que avanzan en estructuras más robustecidas. Aún así, cada caso recibe una celérica e integral respuesta; no sólo en la inmediatez, sino también en el seguimiento, hasta finalizar el proceso.

Conductas violentas sin distinciones

"No podría determinar si alguna modalidad de violencia prevalece sobre otra, pero la agresión física y verbal, son las que más preponderancia tienen en las causas que llevamos adelante. Hay situaciones con protagonistas de todas las franjas de edades. Hay casos nuevos y hay reincidencias", caracterizó el Juez de Paz con competencia en Familia de Crespo.

Intervención judicial

Dictar resolución ante un caso de violencia de género, implica disponer un abordaje inmediato y muy específico. Como máximo responsable de la activación del protocolo, Kriger especificó el funcionamiento: "Las víctimas pueden formular su denuncia vía online, a través de la página del Superior Tribunal de Justicia; las pueden radicar en la Comisaría de Crespo y desde allí la policía la canaliza; o directamente ante este Juzgado. Ingresan durante todos los días de la semana, sin horarios en lo que hace a la denuncia en policía y por página digital. A partir de entonces, desde el Juzgado tenemos un plazo de 24 horas para resolver la situación. La ley prevé una serie de medidas, que son de protección, preventivas para evitar nuevas situaciones, las cuales se valoran en cada caso. Se cita al denunciado para ver si es necesario mantener, reformular o suspenderlas; y después de eso, se le da intervención al Área de la Mujer, que es de competencia municipal. Sus profesionales son los encargados de elevar un Informe de Seguimiento, cuyas sugerencias son evaluadas una vez ingresadas al expediente, y en base a eso se resuelve".

"La primera medida es la prohibición de actos molestos, de nuevas agresiones, el impedir el contacto o acercamiento. Cuando amerita o existe una escalada, aparecen el botón antipánico, que es una de las medidas que junto con la exclusión de hogar, son las máximas. Cuando hay elementos suficientes como para autorizar y darle a la víctima la posibilidad de tener en el celular la aplicación, se habilita la instancia", afirmó el Juez. En tal sentido, destacó la articulación de trabajo con Comisaría Crespo, donde se recepcionan denuncias, se instalan los botones antipánicos, se acude ante incumplimientos de los agresores denunciados, entre otras intervenciones. "Siempre e inmediatamente están atendiendo las situaciones", resaltó.

En lo que va de 2026, Argentina registra un promedio de 270 Femicidios. Se trata de la consecuencia final e irreversible de cuadros que comenzaron con una humillación, un grito o un empujón. De allí radica la importancia de que se adopten medidas en instancias tempranas de la manifestación del problema. Consciente de la responsabilidad que recae en su rol ante cada pedido de intervención, el Juez Kriger afirmó: "Creo que la primera intervención y las medidas que inicialmente se tomen, son fundamentales para evitar que la situación escale, incluso hasta lo más lamentable que constituye un Femicidio. Por eso, tal vez el denunciado no se siente cómodo cuando se lo excluye, pero ante la radicación de una denuncia y la potencial posibilidad de la gravedad que puede tener un nuevo episodio, antes de lamentar una muerte -que es el caso extremo-, es preferible una exclusión", explicó.

El desafío social

Atenuar la problemática implica decisiones y acciones desde múltiples ámbitos. "Tenemos que tomar cartas en el asunto, no solamente desde el Poder Judicial, sino también efectores de salud, el municipio, todos los actores. Evaluar cómo se puede diseñar una solución. Desde el equipo del Juzgado, notamos una cuestión que la advierten también los demás partícipes, tanto policías, efectores de salud y el Área de la Mujer, y es que la violencia está muy atravesada con las adicciones, con diferentes consumos problemáticos. Diría que en gran parte de los casos, van de la mano, adicciones y violencia. Es entonces un tema que las instituciones de la ciudad debemos sentarnos a evaluar, proponer mejoras y elaborar algún plan -más allá de lo que hace cada área y de lo que se actúa interrelacionado-; proyectar y tomar algunas medidas, como para que esto no escale más de lo que ya viene escalando", sostuvo Kriger, en clara apertura hacia un trabajo futuro interdisciplinario e intersectorial, que la realidad está demandando.

Aprender a tener perspectiva

Durante muchos años, las formas en que se manifiesta la violencia fue naturalizada como un comportamiento que no revestía esta calidad. A nivel nacional, el Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres 2026, relevó que sólo 3 de cada 10 argentinos, alcanzan niveles altos o muy altos de conciencia sobre la violencia de género. Es decir, sólo el 31% de la población del país es capaz de detectar rápidamente la existencia de una violencia.

Crespo no escapa a esa realidad y para un gran porcentaje de la población, es una capacidad pendiente de adquirir. Al respecto, el magistrado reflexionó: "No sé si toda la sociedad de Crespo tiene cabal conocimiento de lo que concierne el tema violencia, ni si buena parte de la población dimensiona la cantidad de casos que tiene nuestra comunidad". Con mucha sinceridad y llamando a la empatía de todos, apelando a una mayor sensibilidad para con los demás, expresó: "Tengo más de 25 años de profesión, y en el ejercicio privado no me dedicaba mucho a los temas de Familia, pero al asumir en este Juzgado, uno se da cuenta de la cantidad de casos que hay, de la realidad sociocultural y socioeconómica de esos casos también. De toda la complejidad que tienen. Entonces, creo que tenemos que involucrarnos todos los crepenses, y debería ser un tema para analizar, evaluar, para diagramar políticas de Estado en lo que refiere específicamente a violencia, ya sea familiar, contra la mujer, o de cualquier tipo. Necesitamos una mejor convivencia para todos", concluyó.

Fuente: Estación Plus.