El gobernador Rogelio Frigerio expresó su rechazo a las manifestaciones de violencia dirigidas contra la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Afirmó que “la violencia en la democracia, nunca” y sostuvo que las diferencias entre los gobiernos provincial y municipal deben resolverse exclusivamente mediante el diálogo y el debate institucional.

En declaraciones radiales, el mandatario señaló que había conversado con la intendenta tras conocerse el episodio y aclaró que la persona que habría proferido la amenaza no era funcionario del Gobierno provincial, como se había planteado inicialmente.

“Repudio cualquier manifestación de violencia, mucho más si involucran a la famila, como la que se profesó en ese programa”, expresó Frigerio, al tiempo que remarcó la necesidad de rechazar con contundencia cualquier conducta que pueda afectar la convivencia democrática.

En ese sentido, el gobernador diferenció el episodio de las cuestiones propias de la gestión entre la Provincia y el municipio de Paraná, y subrayó que ambos planos no deben confundirse.

“Las cuestiones de gestión entre dos niveles de gobierno tienen que pasar por una negociación, un debate o una discusión. Nunca deben dar lugar a manifestaciones que hagan referencia a hechos de violencia”, afirmó.

Finalmente, Frigerio insistió en que las diferencias políticas o administrativas deben mantenerse dentro de los canales institucionales y que la violencia no puede volver a teñir los vínculos democráticos.