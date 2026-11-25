En la sesión que el Concejo Deliberante de Paraná realizó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, el concejal del PJ Emiliano Gómez Tutau presentó junto a la concejala Luisina Minni el proyecto de ordenanza (Expte. N.º 504/2026) que declara de interés municipal la planificación por microcuencas "Entre Ríos, Entre Arroyos". La iniciativa propone como experiencia piloto un parque lineal en la Concesión 37. En su intervención, el concejal destacó que la unidad y la continuidad de las políticas públicas son la base para pensar el futuro de la ciudad.

Gómez Tutau tomó como ejemplo a Patronato, una comunidad que sabe "mantenerse unida, sobre todo en los momentos difíciles" y convocar a los mejores cuando hay desafíos. También mencionó el propio Centro Cultural Juan L. Ortiz: "Los proyectos que inician otras gestiones, cuando son buenos y reflejan la identidad del paranaense, se pueden continuar más allá del tiempo". Además, recordó que "la clase política no sale de un repollo: sale de nuestra comunidad, de los clubes, de las vecinales, de las universidades y de los sindicatos".

El concejal valoró que el Cuerpo acompañara por unanimidad la emergencia para las más de 150 familias afectadas por el fenómeno de El Niño. "Hace falta presencia del Estado, porque el mercado no llega ahí. Hace falta el coraje de tomar la decisión política y poner los recursos donde hay que ponerlos", dijo.

Una ciudad pensada desde sus arroyos

"Nuestra provincia se llama Entre Ríos porque la rodean grandes ríos, pero la vida de nuestras ciudades transcurre entre los arroyos", explicó Gómez Tutau al presentar la iniciativa. El modelo toma como unidad de planificación la microcuenca, es decir, el territorio que drena hacia un mismo arroyo. "La idea es sencilla: primero se ordena la cuenca y después el loteo", resumió.

La propuesta nació en la sociedad civil, impulsada por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. Entre 2016 y 2021 se hicieron talleres abiertos en toda la provincia y se dictó una diplomatura junto al INTA, la UNER y la UTN. Además, el proyecto de ley provincial tiene media sanción unánime de la Cámara de Diputados y espera tratamiento en el Senado.

La Concesión 37 está ubicada entre las calles Miguel David, Gobernador Parera, Enrique Miura y Tibiletti. Es un suelo vacante con infraestructura reciente, junto al ferrocarril y en la zona de influencia del nuevo acceso por la Ruta 12. Allí se plantea un parque lineal sobre el arroyo con un espejo de agua que funcione como espacio verde para los vecinos y como reservorio en las lluvias intensas. "Una sola obra que resuelve dos necesidades", señaló el concejal.

La ordenanza también prevé convenios urbanísticos con participación de artistas y realizadores locales y la publicación permanente de los avances. Además, toda excepción al código urbano deberá volver al Concejo con fundamento técnico.

"No es una idea fundacionalista, sino una propuesta para que participen todas las organizaciones de nuestra ciudad en el desarrollo armónico de nuestro territorio", cerró Gómez Tutau. El proyecto se tratará en comisión.