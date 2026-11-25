El presidente del PJ Paraná, Jorge “Kinoto” Vázquez, presentó ante el Consejo Provincial del Partido Justicialista un pedido para que se fijen fechas de elecciones internas para definir candidaturas, ante la eventual suspensión de las PASO y el posible adelantamiento de los comicios provinciales de 2027. El reclamo fue acompañado por varios consejos departamentales y presidentes de unidades básicas de la provincia.

“Reclamamos a las autoridades partidarias que se muevan con la determinación que deberían hacerlo ante las iniciativas del gobierno provincial de manipulación de la normativa electoral, absolutamente en beneficio propio y en desmedro del justicialismo”, sostuvo Vázquez.

Así lo expresó el dirigente en un comunicado, en el que dijo sintetizar conversaciones mantenidas con integrantes de las conducciones departamentales del PJ.

“Cierta dirigencia del peronismo ya durmió”

Vázquez apuntó también contra sectores de su propio partido. “Esto no se trata de medidas burocrático-administrativas, sino de enorme responsabilidad e implicancias políticas que deben ser tomadas a tiempo y enérgicamente. Cierta dirigencia del peronismo ya durmió concediendo una reforma electoral profundamente funcional a los liberales, que desprecian el sistema democrático de partidos en beneficio de un sistema individualista de candidatos con billetera, que entienden la política como una dinámica de oferta y demanda en la góndola del shopping electoral”, afirmó.

Crítica a la conducción provincial

El reclamo llega después de un comunicado de las autoridades provinciales del PJ que no definió un calendario electoral, a la espera de que la Legislatura resuelva sobre el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo.

“El Partido Justicialista debe expedirse enérgicamente, repetimos, sin ambigüedades ni tibiezas, contra lo que consiste una política abierta para atentar contra los intereses democráticos populares por parte de Frigerio y el oficialismo. Ya perdimos con la reforma electoral liberal. Ahora no podemos actuar con demoras frente a este nuevo atropello”, planteó Vázquez.

Según el dirigente, la definición de un calendario de internas “es una demanda de todos los afiliados y peronistas de la provincia que vienen en busca de una renovación dirigencial y de la propuesta política que sea capaz de devolverle el gobierno al peronismo”. Y agregó: “Eso inicia con asegurar ya un proceso de participación directa en la elección de candidatos, que es el único modo de permitir la expresión cabal del sentir del pueblo peronista de la provincia”.

“Seudo listas de unidad”

El presidente del PJ Paraná cuestionó la definición de candidaturas por acuerdos de cúpula. “No podemos tolerar más la arbitrariedad de algunos para decidir la representación electoral del conjunto del peronismo, ni las seudo listas de unidad que cada vez representan a menos y con las que venimos de padecer derrotas contundentes. La única unidad posible es la que resulta del pueblo peronista votando en internas partidarias”, sostuvo.

Ante los sectores que deciden “ir por afuera” del armado oficial cuando no hay internas, Vázquez reivindicó “la justa representación de las minorías en la conformación de listas, de manera de poder incluso avanzar en acuerdos entre las expresiones participantes para la integración de la conformación definitiva de la propuesta, de manera de no dejar sectores sin representación”.

Las ramas del peronismo

Finalmente, el dirigente reclamó que las listas incluyan de manera igualitaria a las distintas ramas del movimiento. “Reclamamos, y así lo vamos a hacer en nuestra propuesta electoral, la representación de las ramas del peronismo en la integración de la propuesta, de manera igualitaria para la rama política, sindical, de género y juventud, porque de este modo recuperaremos el sentido movimientista histórico del peronismo”, concluyó.