Para dialogar sobre el Estado, la democracia y su compromiso con la sociedad, se realizó en Paraná un conversatorio en el cual plantearon sus inquietudes vecinos de la ciudad, delegados sindicales, representantes de clubes y de organizaciones barriales, entre otras instituciones. La actividad se realizó en el Centro de Amigos del Ciego de Entre Ríos (Cacer) y estuvo organizada por la abogada y dirigente radical Georgina Alem.

“Cuando hablamos del Estado, no hablamos solamente de instituciones, estructuras administrativas o normas jurídicas. Hablamos, fundamentalmente, de una construcción colectiva, de una herramienta al servicio de la sociedad y de una responsabilidad indelegable frente a las personas y sus derechos”, expuso Alem.

“Pensar el Estado implica reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir, sobre el lugar que ocupan la democracia, las instituciones y las libertades públicas, y sobre nuestra capacidad de encontrar, a través del diálogo y el respeto por las diferencias, los consensos necesarios para alcanzar objetivos comunes”, añadió, según se indicó en un comunicado de prensa enviado a este medio.

La defensa de la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles; el reconocimiento de la salud pública como un derecho fundamental; y la promoción de la ciencia, la investigación, la cultura y el conocimiento como motores del desarrollo nacional fueron algunos de los ejes propuestos. También el diseño de una economía que impulse las fuerzas productivas, genere empleo digno, fortalezca la infraestructura pública y garantice una verdadera movilidad social y la igualdad de oportunidades.

“Por sobre todas las cosas, nos exige comprender que el Estado tiene una responsabilidad central en la protección de la dignidad humana: en la defensa de los derechos humanos en todas sus generaciones, en la inclusión de las personas con discapacidad, en el reconocimiento de la diversidad cultural, religiosa y sexual, en la igualdad ante la ley y en el respeto por la autodeterminación de los pueblos”, añadió Alem.

En el conversatorio se reflexionó “sobre qué Estado tenemos, qué Estado necesitamos y, fundamentalmente, qué Estado queremos construir para las generaciones presentes y futuras”. Fue en el marco de “un debate que no puede quedar reducido a una discusión sobre el tamaño del Estado, sino que debe centrarse en sus capacidades, sus responsabilidades, sus prioridades y su compromiso con el bien común”.

“En definitiva, pensar el Estado es pensar en las personas. Es asumir una concepción profundamente democrática y humanista de la política, donde la libertad, la dignidad, la justicia y el derecho a una vida plena sean el centro de toda acción pública. Con esa mirada, damos inicio a este espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva”, se indicó en el comunicado, al tiempo que se anticipó que próximamente se dará a conocer la fecha y lugar del siguiente encuentro.