El Ejecutivo Municipal de Paraná dispuso por decreto un aumento salarial del 5% y un bono de $150.000 para los trabajadores municipales. El incremento se liquidará íntegramente con los haberes de noviembre, mientras que la suma fija se abonará en enero de 2027.

La decisión se adoptó luego de las negociaciones desarrolladas en el marco de la Mesa de Diálogo Salarial, en la que participaron representantes del Ejecutivo y de las entidades sindicales.

Según informó el Municipio, el bono de $150.000 tendrá carácter no remunerativo y no bonificable, tal como se estableció en la última propuesta presentada ante los gremios.

En una primera instancia, el Departamento Ejecutivo Municipal presentó una oferta de incremento salarial del 5%, distribuido en dos tramos: un 3% correspondiente a noviembre y un 2% a diciembre.

Tras recibir y analizar las contrapropuestas formuladas por las organizaciones sindicales, las autoridades municipales modificaron el ofrecimiento inicial y plantearon la posibilidad de adelantar la totalidad del incremento a noviembre.

Asimismo, incorporaron el pago de una suma fija de $150.000 para enero de 2027, en consonancia con los planteos realizados por las entidades gremiales durante las negociaciones.

El aumento salarial se otorgó por decreto

Pese a las modificaciones introducidas en la propuesta, las partes no lograron alcanzar un acuerdo en la Mesa de Diálogo Salarial. Ante esta situación, el Ejecutivo Municipal resolvió instrumentar mediante decreto el último ofrecimiento presentado.

De esta manera, los trabajadores municipales percibirán el incremento del 5% con los salarios correspondientes a noviembre, mientras que en enero recibirán el bono extraordinario.

Por último, desde el Municipio ratificaron su voluntad de sostener el salario de los trabajadores municipales y retomar las conversaciones con las organizaciones sindicales, con el objetivo de evaluar la evolución de las variables económicas y el aumento otorgado.