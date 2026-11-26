El gobernador Rogelio Frigerio visitó el nuevo centro de distribución de última milla de la empresa Mercado Libre en Gualeguaychú. La obra representó una inversión superior a los 4,1 millones de dólares, cuenta con 4.400 mt2 de infraestructura y permite procesar hasta 26.000 paquetes diarios, generando más de 80 empleos directos y 260 indirectos en la región.

Durante la actividad, en la que estuvo acompañado por los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto; y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el gobernador subrayó la relevancia del proyecto para la matriz productiva entrerriana. "Muy agradecidos y orgullosos que Mercado Libre haya elegido Gualeguaychú para abrir su tercer polo de distribución logística en la provincia. Se van a generar más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos y eso es lo importante. Ese es el norte de la gestión de nuestro gobierno", expresó el mandatario.

Asimismo, destacó las gestiones coordinadas desde el inicio de la administración provincial. "Desde el primer momento de nuestra gestión fui a visitar a Mercado Libre para que invirtieran más y tuvieran más presencia en Entre Ríos. La provincia está creciendo en todo lo que tiene que ver con este tipo de comercio. Tiene un enorme potencial para seguir creciendo y Mercado Libre lo ve con mucha claridad", remarcó.

Generación de empleo

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, remarcó el impacto socioeconómico positivo en la comunidad y la labor conjunta impulsada entre el sector público y el privado. "Va a generar algo muy positivo en nuestra economía. Creo que es muy importante recalcar el trabajo articulado que venimos haciendo con el gobernador, con la empresa, con el ministerio, para que estas cosas sucedan y, sobre todo, los beneficios fiscales que hay en Gualeguaychú, y también en Entre Ríos", afirmó Davico. En ese sentido, celebró "el resultado de todo esto. Son buenas noticias, más de 300 personas que van a tener trabajo". Para cubrir las nuevas posiciones, Mercado Libre trabaja con la Oficina de Empleo Municipal a fin de priorizar la contratación de vecinos de la ciudad.

Expansión operativa

El nuevo centro se suma a los que Mercado Libre opera en Paraná desde 2021 y en Concordia desde 2025. La ampliación acompaña el crecimiento de la actividad en la provincia: más de 215.000 entrerrianos compran en la plataforma, un 17 por ciento más que hace un año, y ya hay más de 1.300 vendedores de Entre Ríos.

"Gualeguaychú está sobre uno de los corredores más importantes del Litoral y la demanda de la región crece todos los meses. Con este centro multiplicamos nuestra capacidad para que los paquetes lleguen más rápido a los compradores de la zona y facilitamos el acceso a nuestra red a más vendedores entrerrianos, para que lleguen a todo el país. Queremos crecer con la ciudad; por eso trabajamos con el Municipio, para que las nuevas posiciones las ocupen vecinos de Gualeguaychú", señaló Adrían Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Por su parte, el director de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre, Matías Fernández Díaz, detalló las características técnicas del nuevo centro de última milla y ponderó las oportunidades de crecimiento en la provincia: "Hoy tenemos la buena noticia de que estamos creciendo. Teníamos un centro de distribución más chico y ahora nos expandimos, casi cuadruplicamos nuestra capacidad de procesamiento de paquetes. En este centro de distribución se van a procesar hasta 26.000 paquetes", indicó.

Además valoró el trabajo en equipo y el uso de los canales locales de contratación. Aseguró que fue "clave la articulación con el municipio y también el trabajo del gobernador, para nosotros fue muy útil, siempre a disposición. Las autoridades locales tienen la bolsa de empleo, que también es muy importante para nosotros, y beneficios fiscales, lo que hace que miremos a Gualeguaychú como una plaza potencial para seguir creciendo. El comercio electrónico se va a duplicar en los próximos cinco años y estamos seguros de que Entre Ríos está en una posición para aprovechar esto y seguir creciendo año a año".

La apertura forma parte del plan de inversiones que Mercado Libre desarrolla durante 2026 en Argentina para ampliar su infraestructura logística y tecnológica. En los últimos meses, la compañía también anunció nuevos centros en Escobar, Don Torcuato y Luján de Cuyo, Mendoza.