El 40º Seminario Nacional de Presupuesto Público, impulsado por la ASAP en conjunto con el Gobierno de Entre Ríos, se llevará a cabo los días 3 y 4 de diciembre en el Centro de Convenciones de Paraná. Bajo la consigna “Nueva matriz productiva ¿Nuevo federalismo fiscal? Inteligencia artificial y gobernanza”, el encuentro buscará analizar cómo la transición productiva interpela al federalismo fiscal y a las cuentas públicas, y qué nuevos desafíos plantea la inteligencia artificial para la gestión estatal.

Jueves 3 de diciembre

La agenda comenzará a las 9 con el acto de apertura a cargo del gobernador de la Provincia de Entre Ríos y autoridades de la ASAP. A las 9.30, Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, brindará la conferencia magistral de apertura en modalidad virtual sobre “Situación política internacional: desafíos y oportunidades para la Argentina”.

A las 10.15 se desarrollará la mesa “La macroeconomía de la nueva matriz productiva”, con Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria Consultores y ex Subsecretario de Presupuesto de la Nación, y Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo Consultores y economista. A las 11.40 será el turno de “La nueva matriz productiva: energía, agroindustria y turismo”, con Roberto Gabriel Delgado, ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Pablo Singerman, director de la Maestría en Economía y Gestión del Turismo de la FCE-UBA; y Juan Manuel Ardito, vicepresidente de Operaciones de Upstream de YPF y vicepresidente del Directorio de ARPEL.

Por la tarde, a las 14.40, se debatirá sobre “El nuevo mapa de las finanzas provinciales” con Osvaldo Eugenio Giordano, presidente del IERAL y ex Ministro de Finanzas de Córdoba; Juan Luis Gómez Reino, jefe del área fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos; y Pablo Andrés Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

A las 16.35 tendrá lugar la mesa “Municipios. Experiencias de desarrollo territorial”, con Ricardo Leonel Vales, secretario de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos; Horacio Babini, director de la Oficina Exterior de ACCIÓ · Catalonia Trade & Investment en Buenos Aires; y Lisandro Ganuza, especialista en zonas francas y miembro del Board de la World Free Zones Organization.

Viernes 4 de diciembre

El viernes, a las 9, María Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea, ofrecerá la conferencia magistral “Desarrollo industrial: el desafío de las PyMEs”. A las 9.45 se realizará la mesa “Integración productiva por cadena de valor: ejes para el desarrollo”, con Mauricio Roitman, presidente de Energia, ex presidente del ENARGAS y subdirector de la Maestría en Desarrollo Energético Sostenible del ITBA; Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos ante Argentina, Paraguay y Uruguay; Leonardo Jorge Sarquís, ex Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y director general de CONFIagro; y Gustavo José Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

A las 12.20 se abordará la “Política tributaria y los sectores más dinámicos” con Guido Zack, director de Economía de Fundar y profesor de la UNSAM; Luis María Capellano, presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral; y Jesús Rafael Korell, director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

A las 15 se tratará la “Modernización del Estado y transformación digital” con Manuel Gerardo Flores Romero, coordinador del Programa de Política Regulatoria para América Latina de la OCDE; Christian Gonzalo Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF; y Emanuel Gainza, secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos.

A las 17 se desarrollará la mesa “Gobernanza en tiempos de inteligencia artificial”, con Mariana Sánchez Caparrós, subdirectora académica del IALAB de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Matías Falla, de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa de la Nación; Ezequiel Wernicke, CEO de Estable.io, infraestructura cripto B2B del grupo Tether; y Débora Betsabé Carrizo, CEO de R3al Blocks y especialista en tokenización de activos reales (RWA). El acto de clausura está previsto para las 18.30, a cargo de autoridades de la Provincia de Entre Ríos y de la ASAP.