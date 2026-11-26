El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, criticó duramente el proyecto de reforma electoral del gobernador Rogelio Frigerio y planteó que el peronismo debe definir “un cronograma claro” para la interna.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Fuertes aseguró que “todo esto de tener un régimen electoral que todavía no ha sido inaugurado fomentado por el propio gobierno y ahora pedir la suspensión de las PASO y adelantar las elecciones el único motivo que tiene es empiojarle la interna al peronismo, después lo pueden disfrazar de lo que quieran”.

Admitió que el peronismo también adelantó elecciones, pero diferenció que “no ponía excusas ni se ponía colorado, lo hacía porque es una herramienta de la lucha por el poder porque, en definitiva, si las elecciones se adelantan y las PASO se suspenden va a ser porque una ley de la Legislatura entrerriana así lo dice. Pero lo que me parece objetable es que lo hagan en nombre del ahorro de no sé qué o de la conveniencia de no sé quién; sería mucho más honesto decir ‘lo hacemos para empiojar a nuestros rivales’ y punto, porque todos sabemos que es así”.

“Más allá de que es un tema que a la ciudadanía, que no puede pagar el alquiler y no puede pagar la luz y demás, no le interesa en lo más mínimo, pero acá dicen que no es para ganar plata y por otro lado amplía el presupuesto en 1.600 millones de pesos para dos meses de redes sociales. Todo es una avalancha de información y nadie entiende nada porque la gente tiene gravísimos problemas, más allá de que se haga burla, de verdad que la gente no llega fin de mes y está cada vez más endeudada, por lo tanto, es lo último que le interesa cuándo se vota o no se vota. Son las reglas de juego y el justicialismo deberá competir con cualquier legislación, en cualquier tiempo y de cualquier manera”, evaluó.

Consultado por la interna del PJ, advirtió que “una discusión a dar hacia adentro del peronismo es que, si hoy Frigerio puede sacar del Senado la ley de suspensión de las PASO, el adelantamiento de la elección o cualquier otra legislación, como se sacó el tema de la Caja de Jubilaciones o el tema de OSER, es por la defección de dos senadoras del peronismo, con lo cual otra de las cosas que tenemos que discutir es cómo se seleccionan y a quién seleccionamos legisladores. Dicho esto, creo que el plexo normativo interno del justicialismo ayer tendría que haberse decidido”.

En tal sentido, apuntó que “una cosa es la vida partidaria cuando uno está en el poder, porque el poder ordena, se ordena en función del gobernador, y más en el peronismo. Todas las normas del partido y las leyes electorales como la ley Castrillón que existen hoy fueron normas hechas para que el peronismo perdure en el poder. La ley Castrillón, que en su momento fue un elemento para que el peronismo se ordene y continúe en el poder, fue un elemento que le expropió la decisión a los Departamentos sobre quién era, en este caso específico y puntual, el diputado, para que lo decide una persona, el candidato a gobernador. Y así decidieron un montón de diputados que son amigos de uno, parientes del otro, regalones de aquel o socios del otro. Yo toda mi vida he pedido derogación de la ley Castrillón, esa ley no puede existir más porque al candidato gobernador le gusta decidir a mano militar a los diputados y no tener que fumarse que en algún Departamento le elijan uno que no es regalón de él”.

“Yo creo en la interna y creo que tiene que haber un cronograma claro, que no lo había antes, que no lo hay ahora y que lo tenemos que definir. Por supuesto que tenemos que agotar todas las instancias de unidad, pero si no hay unidad ¿de qué forma vamos a definir?”, planteó.

Respecto de la falta de conocimiento de los candidatos, Fuertes opinó que “en su momento planteé que cuatro o cinco personas en enero del año pasado debían salir a caminar la provincia no como candidato ni precandidato, sino para generar una masa crítica de conocimiento durante un año. Porque nosotros nunca debimos quedar al libre albedrío de los tiempos y las decisiones de elementos externos al peronismo, de los rivales democráticos del peronismo, es una irresponsabilidad. Coincido en que, independientemente que hay herramientas tecnológicas que hoy pueden acelerar ese proceso de conocimiento, algunos dirigentes me dijeron que era muy pronto y lo dijeron hace un mes o un mes y medio, a lo que yo planteé que estamos un año atrasados”.

Sobre el diálogo con el gobierno provincial, el intendente aseguró que “nuestra relación humana, la interacción, el ida y vuelta es razonable, prudente, educado. Yo me represento a mí mismo y hablo por mí, yo con (el ministro de Gobierno) Manuel (Troncoso) mentiría si dijera que lo llamo y no me atiende, pero de la misma forma como presidente de la Liga de Intendentes dije que hay una discriminación absoluta con los intendentes peronistas con respecto al reparto de los Aportes No Reintegrables”.

Puntualmente sobre ese tema, criticó que “lo mandaron a Rafa Cavagna a decir que yo era mentiroso y que eso no era así, pero si se mira la planilla de ATN se ve que en el 85% o 90% de los aportes no reintegrables fueron dados a municipios de Juntos por el Cambio o de la Alianza que no sé cómo se llama. El senador Cavagna dijo que yo era un mentiroso y la verdad que yo no uso esos términos porque me parecen agraviantes y agresivos, y quiero creer que el senador Cavagna nunca en su vida vio la planilla por la cual me acusó a mí de mentiroso o le escribieron algo y él lo firmó. Porque si se mira la planilla se ve que el 85 o el 90% de los aportes no reintegrables de los municipios fueron para los municipios libertarios, y de ese 85%, la inmensa mayoría fue para Concordia. Si hay algo que yo no hago es mentir. Entonces, nuestra relación es excelente, el diálogo es excelente, pero eso pasa y yo no lo digo, lo dicen las planillas y se puede corroborar”.

En relación con las legisladoras peronistas Nancy Miranda y Gladys Domínguez que votaron leyes de importancia junto al oficialismo, y que con posterioridad armaron bloques unipersonales, Fuertes consideró que “fue un error no forzado, porque de hecho algunos de esos senadores ya tenían una trayectoria y no había habido mayores problemas. Yo estuve en Federal y estuve en Feliciano, pero creo que esa trayectoria era cuando el peronismo era oficialismo. Creo que fue como que los senadores no eran peronistas, eran oficialistas, entonces no importa si el gobernador era libertario o peronista o de otro partido sino que era senador oficialista; mientras nosotros fuimos oficialismo las cosas anduvieron bien y cuando no lo fuimos se tomó otra decisión”.

“Yo no cuestionaría a los senadores con respecto a su voto, si durante la campaña electoral para ser senador le hubieran dicho a la concurrencia peronista que iban a votar a favor del gobierno de Frigerio. Y si los compañeros lo votaban como senador, habiéndole adelantado eso, no hubiera habido ninguna cuestión que hacer. Pero yo no me imagino que la campaña haya sido así. Por lo tanto, me parece que la persona vota para donde quiere independientemente de lo que diga el partido, con lo cual habría que hacer algún instrumento en la carta orgánica o algo que la votación en contra del mandato partidario será causal de destitución inmediata de la condición de afiliado y de los cargos partidarios, y además que per se no va a poder ocupar cargo en nombre del partido a perpetuidad”, sentenció para concluir.