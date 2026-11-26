El grupo de tarjeteros de Paraná, nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), denunció que “avanza el nuevo sistema de estacionamiento medido, pero sigue sin resolverse la continuidad laboral de más de 100 trabajadores”.

En un comunicado enviado a ANALISIS, los trabajadores tarjeteros plantearon que “la empresa ya comenzó a programar entrevistas individuales, mientras más de 100 trabajadores siguen sin respuestas sobre su futuro laboral”.

Ante ello, acusaron que “el municipio incumple lo acordado” ya que “en la mesa de trabajo se estableció que primero debía realizarse una reunión con la empresa para discutir las condiciones de implementación y las garantías de continuidad laboral. Pero esa reunión todavía no se concretó”.

“Deciden sobre nuestro futuro sin escucharnos”, lamentaron y criticaron que “las entrevistas avanzan sin respetar la instancia de diálogo acordada ni garantizar la participación de los trabajadores y sus organizaciones”.

Ante la situación, remarcaron: “Los tarjeteros sostenemos hace años el estacionamiento medido de Paraná. No vamos a aceptar que la modernización del sistema signifique perder nuestros puestos de trabajo”.

Y exigieron “el cumplimiento de los acuerdos; una reunión urgente con la empresa; garantías concretas de continuidad laboral y participación de los trabajadores y sus organizaciones”.

Finalmente, se declararon en alerta y movilización y apuntaron: “No aceptamos que decidan nuestro futuro sin nosotros”.